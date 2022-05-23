https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/bogosluzhenie-v-chest-apostola-simona-kananita-proshlo-v-abkhazii-1039216648.html

Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Абхазии

Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Абхазии

Один из апостолов Иисуса Христа - Симон Кананит принял мученическую смерть в урочище реки Псырцха в Новом Афоне в начале первого тысячелетия нашей эры. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T12:01+0300

2022-05-23T12:01+0300

2022-05-23T15:10+0300

в абхазии

христианство

культура

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/02/1032342585_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c8618972b0aa56df5b4c067309515e93.jpg

СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Праздничное Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Сухумском кафедральном соборе, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви Виссарион (Аплиаа). Он уточнил, что священники всех храмов Абхазии за исключением Новоафонского монастыря провели литургию в стенах Сухумского собора с 8:00 до 12:00 в понедельник.День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в республике ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Симон Кананит поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.На камнях, лежащих у лобного места, где, по преданию, принял мученическую кончину Симон Кананит, видны красные пятна – христиане верят, что это капли крови, пролитые апостолом. Предания также гласят, что в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.В 2012 году в храме завершились археологические исследования, и планировалось законсервировать объект для дальнейшего капитального ремонта, но средств на необходимый объем работы не были выделены государством. Храм Симона Кананита в Новом Афоне все еще закрыт для богослужений и посещения. Когда приступят к его ремонту неизвестно.Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.Согласно библейским преданиям, на свадьбе Симона Кананита в Кане Галилейской Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь будущего Апостола: он последовал за Иисусом Христом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170219/Novyj-Afon-citadel-carstva-abxazov-i-xristianskie-svyatyni-1020372570.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/propovednik-i-muchenik-den-pamyati-svyatogo-apostola-simona-kananita-1039144712.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210523/1014758654.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

христианство, культура, религия