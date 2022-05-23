Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/bogosluzhenie-v-chest-apostola-simona-kananita-proshlo-v-abkhazii-1039216648.html
Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Абхазии
Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Абхазии
Один из апостолов Иисуса Христа - Симон Кананит принял мученическую смерть в урочище реки Псырцха в Новом Афоне в начале первого тысячелетия нашей эры. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T12:01+0300
2022-05-23T15:10+0300
в абхазии
христианство
культура
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/02/1032342585_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c8618972b0aa56df5b4c067309515e93.jpg
СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Праздничное Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Сухумском кафедральном соборе, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви Виссарион (Аплиаа). Он уточнил, что священники всех храмов Абхазии за исключением Новоафонского монастыря провели литургию в стенах Сухумского собора с 8:00 до 12:00 в понедельник.День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в республике ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Симон Кананит поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.На камнях, лежащих у лобного места, где, по преданию, принял мученическую кончину Симон Кананит, видны красные пятна – христиане верят, что это капли крови, пролитые апостолом. Предания также гласят, что в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.В 2012 году в храме завершились археологические исследования, и планировалось законсервировать объект для дальнейшего капитального ремонта, но средств на необходимый объем работы не были выделены государством. Храм Симона Кананита в Новом Афоне все еще закрыт для богослужений и посещения. Когда приступят к его ремонту неизвестно.Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.Согласно библейским преданиям, на свадьбе Симона Кананита в Кане Галилейской Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь будущего Апостола: он последовал за Иисусом Христом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170219/Novyj-Afon-citadel-carstva-abxazov-i-xristianskie-svyatyni-1020372570.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/propovednik-i-muchenik-den-pamyati-svyatogo-apostola-simona-kananita-1039144712.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210523/1014758654.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/02/1032342585_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0993aa5c40078e9bc0121237290d317a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
христианство, культура, религия

Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Абхазии

12:01 23.05.2022 (обновлено: 15:10 23.05.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Пасхальная служба. 02-05-2021
Пасхальная служба. 02-05-2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Один из апостолов Иисуса Христа - Симон Кананит принял мученическую смерть в урочище реки Псырцха в Новом Афоне в начале первого тысячелетия нашей эры.
СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Праздничное Богослужение в честь апостола Симона Кананита прошло в Сухумском кафедральном соборе, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви Виссарион (Аплиаа).
Он уточнил, что священники всех храмов Абхазии за исключением Новоафонского монастыря провели литургию в стенах Сухумского собора с 8:00 до 12:00 в понедельник.
День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в республике ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.
Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.
Вид на новоафонский монастырь - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2017
В Абхазии
Новый Афон: цитадель царства абхазов и христианские святыни
19 февраля 2017, 18:06
Симон Кананит поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.
Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.
Дорожка и ущелье к гроту Симона Кананита - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2022
В Абхазии
Проповедник и мученик: День памяти Святого апостола Симона Кананита
09:40
На камнях, лежащих у лобного места, где, по преданию, принял мученическую кончину Симон Кананит, видны красные пятна – христиане верят, что это капли крови, пролитые апостолом. Предания также гласят, что в I веке рядом с пещерой апостола забил целебный источник, который существует до сих пор.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
© Sputnik / Томас ТхайцукНовоафонский водопад
Туристы в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2022
Новоафонский водопад
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 2012 году в храме завершились археологические исследования, и планировалось законсервировать объект для дальнейшего капитального ремонта, но средств на необходимый объем работы не были выделены государством. Храм Симона Кананита в Новом Афоне все еще закрыт для богослужений и посещения. Когда приступят к его ремонту неизвестно.
© Sputnik Томас ТхайцукПо местам Симона Кананита.
Храм Симона Кананита у реки Псырцха - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik Томас Тхайцук
По местам Симона Кананита.
© Sputnik / Томас ТхайцукХрам Святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне
Храм Святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Храм Святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне
1/2
© Sputnik Томас Тхайцук
По местам Симона Кананита.
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Храм Святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне
Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.
Согласно библейским преданиям, на свадьбе Симона Кананита в Кане Галилейской Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь будущего Апостола: он последовал за Иисусом Христом.
По местам Симона Кананита. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2021
Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола
23 мая 2021, 20:37
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0