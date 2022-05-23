https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/glava-mid-abkhazii-inal-ardzinba-otbyl-s-rabochey-poezdkoy-v-moskvu-1039216264.html

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уехал на переговоры в Москву, сообщает Медиацентр МИД. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уехал на переговоры в Москву, сообщает Медиацентр МИД.В столице Российской Федерации планируются встречи Ардзинба в МИДе, Администрации Президента и Госдуме для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия. Это уже третья рабочая поездка Ардзинба в Москву в 2022 году, предыдущие состоялись в феврале и марте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/inal-ardzinba-abkhaziya-trebuet-priznaniya-suvereniteta-so-storony-gruzii-1038840423.html

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