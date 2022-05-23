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Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уехал на переговоры в Москву, сообщает Медиацентр МИД. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T11:20+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уехал на переговоры в Москву, сообщает Медиацентр МИД.В столице Российской Федерации планируются встречи Ардзинба в МИДе, Администрации Президента и Госдуме для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия. Это уже третья рабочая поездка Ардзинба в Москву в 2022 году, предыдущие состоялись в феврале и марте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/inal-ardzinba-abkhaziya-trebuet-priznaniya-suvereniteta-so-storony-gruzii-1038840423.html
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Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву
11:20 23.05.2022 (обновлено: 11:21 23.05.2022)
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уехал на переговоры в Москву, сообщает Медиацентр МИД.
В столице Российской Федерации планируются встречи Ардзинба в МИДе, Администрации Президента и Госдуме для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.
Это уже третья рабочая поездка Ардзинба в Москву в 2022 году, предыдущие состоялись в феврале и марте.