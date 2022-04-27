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Инал Ардзинба: Абхазия требует признания суверенитета со стороны Грузии

Инал Ардзинба: Абхазия требует признания суверенитета со стороны Грузии

Позиция Грузии существенно ограничивает возможности Абхазии на международном уровне, однако республика будет стремиться к широкому признанию, заявил глава МИД... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:31+0300

2022-04-27T12:31+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Абхазия требует признания суверенитета со стороны Грузии, сказал министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эфире "Соловьев.Live" в среду 27 апреля.Инал Ардзинба напомнил, что Абхазия была союзной республикой в составе СССР до 1931 года, когда Иосиф Сталин и его соратники включили ее в состав Грузии в качестве автономии."Если брать более ранние периоды, во времена создания Абхазского царства, это VIII век, значительные грузинские территории входили в состав царства. Поэтому у нас есть наши права и мы за нашу независимость стоять насмерть. Мы никому ничего не будем отдавать и грузинские власти должны это понять наконец-то", - сказал Инал Ардзинба.Помимо этого, министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач – иметь возможность представлять республику на площадке Организации Объединенных Наций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ardzinba-gruziya-vedet-gibridnuyu-voynu-protiv-abkhazii-1038836238.html

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