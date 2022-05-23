https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/khibla-gerzmava-provedet-konkurs-sredi-molodykh-vokalistov-i-kontsertmeysterov-1039223825.html
Хибла Герзмава учредила конкурс для молодых вокалистов и концертмейстеров
Хибла Герзмава учредила конкурс для молодых вокалистов и концертмейстеров
Конкурс Хиблы Герзмава будет проводиться раз в два года. Генеральным партнером выступил Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и... 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T19:51+0300
2022-05-23T19:51+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров инициирован народной артисткой Абхазии и России, лауреатом Госпремии Российской Федерации Хиблой Герзмава, сообщается в Telegram-канале оперной дивы.Конкурс позволит молодым вокалистам дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных благотворительным фондом Хиблы Герзмава, говорится в описании проекта.К конкурсу будут допущены вокалисты от 18 до 35 лет, имеющие профильное образование, или студенты музыкальных вузов.Также конкурс пройдет среди концертмейстеров со специальным музыкальным образованием, или студентов музыкальных вузов от 22 до 35 лет.Участники могут представлять любую страну мира.Прием заявок будет проходить с 1 по 30 июня. Заявку можно подать онлайн на специальном сайте конкурса. В декабре будут объявлены имена 16 вокалистов и 16 концертмейстеров, допущенных к конкурсу. А уже в январе 2023 года состоится сам конкурс и гала-концерт победителей и лауреатов.Призовой фонд составит 6 700 000 рублей, также предусмотрены специальные призы от Хиблы Герзмава.В течение 2023-2024 годов участники конкурса дебютируют на большой сцене.Экспертное жюри международного конкурса вокалистов возглавит Хибла Герзмава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Khibla-Gerzmava-vozglavila-opernuyu-premiyu-Onegin--1033257373.html
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культура, артисты, опера, новости, хибла герзмава
Хибла Герзмава учредила конкурс для молодых вокалистов и концертмейстеров
19:51 23.05.2022 (обновлено: 21:04 23.05.2022)
Конкурс Хиблы Герзмава будет проводиться раз в два года. Генеральным партнером выступил Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров инициирован народной артисткой Абхазии и России, лауреатом Госпремии Российской Федерации Хиблой Герзмава, сообщается
в Telegram-канале оперной дивы.
Конкурс позволит молодым вокалистам дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных благотворительным фондом Хиблы Герзмава, говорится в описании проекта.
"Наш конкурс станет прекрасной стартовой площадкой для молодых дарований. Мы откроем победителям двери оперных театров, дадим им возможность сценических дебютов, поможем раскрыть их индивидуальность, музыкальный и артистический потенциал. Я бы хотела, чтобы новое поколение оперных артистов – артистов XXI века – развивало лучшие традиции оперной культуры", - прокомментировала певица предстоящее событие.
К конкурсу будут допущены вокалисты от 18 до 35 лет, имеющие профильное образование, или студенты музыкальных вузов.
Также конкурс пройдет среди концертмейстеров со специальным музыкальным образованием, или студентов музыкальных вузов от 22 до 35 лет.
Участники могут представлять любую страну мира.
Прием заявок будет проходить с 1 по 30 июня. Заявку можно подать онлайн на специальном сайте конкурса
. В декабре будут объявлены имена 16 вокалистов и 16 концертмейстеров, допущенных к конкурсу. А уже в январе 2023 года состоится сам конкурс и гала-концерт победителей и лауреатов.
Призовой фонд составит 6 700 000 рублей, также предусмотрены специальные призы от Хиблы Герзмава.
В течение 2023-2024 годов участники конкурса дебютируют на большой сцене.
Экспертное жюри международного конкурса вокалистов возглавит Хибла Герзмава.