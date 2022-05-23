https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/matua-ob-ospe-obezyan-est-effektivnye-metody-borby-1039223215.html
Матуа об оспе обезьян: есть эффективные методы борьбы
Матуа об оспе обезьян: есть эффективные методы борьбы
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе выявлено около 100 случаев заражения оспой обезьян среди людей. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T18:52+0300
2022-05-23T18:52+0300
2022-05-23T20:29+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Против оспы обезьян существуют эффективные методы борьбы, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа."Первая в мире вакцина была разработана на основе коровьей оспы. Вирус натуральной оспы или, как ее еще называли, черной оспы – это единственная болезнь, которую удалось искоренить человеку в 1980 году. Это удалось осуществить именно благодаря вакцинной профилактики. Исторические данные показывают, что вакцинация против оспы примерно на 85%, согласитесь это немало, защищает от оспы обезьян", - отметила она.Матуа также уточнила, что речь идет о вакцинах, изготовленных из вирусов коровьей оспы второго и третьего поколения. При необходимости они будут изготовлены быстро в должном количестве. Официально вакцинальные штаммы вируса оспы хранятся в России и США. Помимо самой вакцины, у медиков есть достаточно эффективные противовирусные препараты против оспы, добавила вирусолог.При этом, она не видит целесообразности в проведении массовой вакцинации. Медики считают, что лучшая стратегия борьбы с оспой заключается в вакцинации людей, контактировавших с заболевшим человеком, с учетом специфики недуга в плане заразности.Причина вспышки оспы обезьян, предположила Матуа, может быть связана с ослаблением человеческого иммунитета к натуральной оспе, так как с последней вакцинной профилактики этого заболевания прошло более 40 лет.Отвечая на вопрос о возможной эпидемии вируса, Матуа сказала, что опасаться этого не стоит, так же как и сравнивать его с коронавирусом. Инкубационный период при заражении человека оспой обезьян длится от 10 до 14 дней. Симптомы включают в себя увеличение лимфатических узлов, мышечную боль, головную боль, лихорадку. Кожная сыпь появляется примерно через неделю после первых симптомов лихорадки.Оспа обезьян - редкое заболевание, встречается в основном в тропических лесах центральной и западной Африки. Впервые вирус был обнаружен у приматов в 1958 году, у человека – в 1970 году. С 1970 по 1986 год было зарегистрировано более 400 случаев заболевания этим вирусом. За пределами Африки оспа обезьян впервые была выявлена в 2003 году в США.Симптомы оспы обезьян как правило проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. В целом же, это довольное редкое заболевание с легким течением для человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/chislo-zarazheniy-ospoy-obezyan-sredi-lyudey-priblizilos-k-100-1039210516.html
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вирусы, болезни, здоровье, новости
Матуа об оспе обезьян: есть эффективные методы борьбы
18:52 23.05.2022 (обновлено: 20:29 23.05.2022)
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе выявлено около 100 случаев заражения оспой обезьян среди людей.
СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Против оспы обезьян существуют эффективные методы борьбы, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа.
"Первая в мире вакцина была разработана на основе коровьей оспы. Вирус натуральной оспы или, как ее еще называли, черной оспы – это единственная болезнь, которую удалось искоренить человеку в 1980 году. Это удалось осуществить именно благодаря вакцинной профилактики. Исторические данные показывают, что вакцинация против оспы примерно на 85%, согласитесь это немало, защищает от оспы обезьян", - отметила она.
Матуа также уточнила, что речь идет о вакцинах, изготовленных из вирусов коровьей оспы второго и третьего поколения. При необходимости они будут изготовлены быстро в должном количестве. Официально вакцинальные штаммы вируса оспы хранятся в России и США.
Помимо самой вакцины, у медиков есть достаточно эффективные противовирусные препараты против оспы, добавила вирусолог.
При этом, она не видит целесообразности в проведении массовой вакцинации. Медики считают, что лучшая стратегия борьбы с оспой заключается в вакцинации людей, контактировавших с заболевшим человеком, с учетом специфики недуга в плане заразности.
"Вирус может передаваться, как от животного к человеку, так и от человека к человеку. Реже, но это тоже происходит. От животных может передаваться через укус или при контакте с их биологической жидкостью. От человека к человека передается воздушно-капельным путем или при контакте с любыми заведомо зараженными предметами", - объяснила Матуа.
Причина вспышки оспы обезьян, предположила Матуа, может быть связана с ослаблением человеческого иммунитета к натуральной оспе, так как с последней вакцинной профилактики этого заболевания прошло более 40 лет.
Отвечая на вопрос о возможной эпидемии вируса, Матуа сказала, что опасаться этого не стоит, так же как и сравнивать его с коронавирусом.
"Вирус оспы обезьян более стабилен, менее мутагенен в отличие от коронавируса. Проводить параллели и сравнивать эти вирусы не стоит, это разные семейства и геном у них разный: в одном случае РНК-геномный (COVID-19), в другом - ДНК-геномный (оспа)", - уточнила она.
Инкубационный период при заражении человека оспой обезьян длится от 10 до 14 дней. Симптомы включают в себя увеличение лимфатических узлов, мышечную боль, головную боль, лихорадку. Кожная сыпь появляется примерно через неделю после первых симптомов лихорадки.
Оспа обезьян - редкое заболевание, встречается в основном в тропических лесах центральной и западной Африки. Впервые вирус был обнаружен у приматов в 1958 году, у человека – в 1970 году. С 1970 по 1986 год было зарегистрировано более 400 случаев заболевания этим вирусом. За пределами Африки оспа обезьян впервые была выявлена в 2003 году в США.
Симптомы оспы обезьян как правило проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. В целом же, это довольное редкое заболевание с легким течением для человека.