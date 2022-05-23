https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/postpred-kryma-zayavil-ob-izmenenii-statusa-azovskogo-morya-1039214748.html
Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T08:48+0300
2022-05-23T08:48+0300
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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. В результате освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей от украинских националистов и определения их статуса, Киев потеряет выход к Азовскому морю, уверен он.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые связи с Крымом.Вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший Мелитополь на прошлой неделе, заявил, что у Херсонской области большие перспективы для развития, и регион займет достойное место в российской семье.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/rossiya-vosstanovit-vse-osvobozhdennye-territorii-ukrainy-zayavil-khusnullin-1039158692.html
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Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны.
СУХУМ, 23 мая – Sputnik.
Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил РИА Новости
постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", - сказал Мурадов.
В результате освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей от украинских националистов и определения их статуса, Киев потеряет выход к Азовскому морю, уверен он.
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший Мелитополь на прошлой неделе, заявил, что у Херсонской области большие перспективы для развития, и регион займет достойное место в российской семье.