https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-24-maya-1039211710.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 мая

Погода Абхазии во вторник будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта и перепадов атмосферного давления. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T17:20+0300

2022-05-23T17:20+0300

2022-05-23T17:20+0300

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Во вторник, 24 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое и медленно будет расти.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна