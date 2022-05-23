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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 мая
Погода Абхазии во вторник будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта и перепадов атмосферного давления. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T17:20+0300
2022-05-23T17:20+0300
2022-05-23T17:20+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Во вторник, 24 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое и медленно будет расти.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 мая
Погода Абхазии во вторник будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта и перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Во вторник, 24 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – низкое и медленно будет расти.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.