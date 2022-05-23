https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/rossiyskaya-ekonomika-dostoyno-vyderzhivaet-sanktsionnyy-udar-zayavil-putin-1039222009.html

Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил Путин

Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил Путин

В понедельник в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, лидеры пообщались в формате один на один. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T16:02+0300

2022-05-23T16:02+0300

2022-05-23T16:02+0300

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александом Лукашенко."Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - сказал ПутинПрезидент отметил, что сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и эффект от прилагаемых в этом направлении усилий он оценил как положительный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/volodin-nedruzhestvennym-stranam-pridetsya-kompensirovat-rossii-vred-ot-sanktsiy-1039221355.html

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