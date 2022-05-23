https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/sbornaya-abkhazii-po-basketbolu-stala-bronzovym-prizerom-chempionata-kubani-1039218328.html

Сборная Абхазии по баскетболу стала бронзовым призером чемпионата Кубани

Сборная Абхазии по баскетболу стала бронзовым призером чемпионата Кубани

В матче за третье место Чемпионата Краснодарского края по баскетболу сборная Абхазии встретилась с командой Славянского района. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T13:25+0300

2022-05-23T13:25+0300

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СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Сборная Абхазии по баскетболу во второй раз стала бронзовым призером чемпионата Краснодарского края, сообщил тренер Сборной Константин Мазов.Мазов подчеркнул, что у сборной за плечами большой опыт участия в российских соревнованиях. В первой лиге Южного федерального округа они впервые выступили в 2003 году. Годами позже абхазские баскетболисты стали участвовать в Чемпионате Краснодарского края, где в 2011 году стали третьими. Этот результат пока лучший в карьере на таких соревнованиях.Чемпионат Краснодарского края по баскетболу не проводился с 2016 года. В этом сезоне решили его возобновить."Они пытаются его возродить, и в этом году нас пригласили в чемпионат. В следующем году организаторы планируют расширить список участников. Так как Краснодарский край большой, сначала провели зональные соревнования, победители которых вышли в финальный этап. К примеру, в нашей зоне – Новороссийске – было восемь команд", - сказал Мазов.Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд завершился 22 мая. В финале турнира встретились пять команд - "Локомотив" из Гулькевического района, "Смена" из Кропоткина, Славянский район, команда Новороссийска и сборная Абхазии. Игры проходили по круговой системе. Первое место занял "Локомотив", второе - "Смена". Матчи, в том числе, с участием сборной Абхазии можно посмотреть на официальном сайте Федерации баскетбола Краснодарского края.Сборная Абхазии по баскетболу состоит из 15 спортсменов в возрасте от 16 до 35 лет.

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