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США заявили о готовности защищать Тайвань военным путем в случае вторжения
США заявили о готовности защищать Тайвань военным путем в случае вторжения
СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия Штатов в защите Тайваня "на случай вторжения" на совместной... 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T10:38+0300
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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия Штатов в защите Тайваня "на случай вторжения" на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, передает РИА Новости.Комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлеченными в военном плане для защиты Тайваня "на случай вторжения", Байден ответил утвердительно."Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли", - отметил он.Тайвань обособился от КНР в 1949 году, однако официальный Пекин не признает его независимости и не приветствует контакты с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая".
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США заявили о готовности защищать Тайвань военным путем в случае вторжения
10:38 23.05.2022 (обновлено: 10:49 23.05.2022) СУХУМ, 23 мая – Sputnik.
Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия Штатов в защите Тайваня "на случай вторжения" на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, передает РИА Новости
.
"Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - сказал президент.
Комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлеченными в военном плане для защиты Тайваня "на случай вторжения", Байден ответил утвердительно.
"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли", - отметил он.
Тайвань обособился от КНР в 1949 году, однако официальный Пекин не признает его независимости и не приветствует контакты с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая".