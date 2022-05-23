https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/ssha-zayavili-o-gotovnosti-zaschischat-tayvan-voennym-putem-v-sluchae-vtorzheniya-1039215523.html

США заявили о готовности защищать Тайвань военным путем в случае вторжения

США заявили о готовности защищать Тайвань военным путем в случае вторжения

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия Штатов в защите Тайваня "на случай вторжения" на совместной... 23.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-23T10:38+0300

2022-05-23T10:38+0300

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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия Штатов в защите Тайваня "на случай вторжения" на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, передает РИА Новости.Комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлеченными в военном плане для защиты Тайваня "на случай вторжения", Байден ответил утвердительно."Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли", - отметил он.Тайвань обособился от КНР в 1949 году, однако официальный Пекин не признает его независимости и не приветствует контакты с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kitay-prizval-ssha-prekratit-ofitsialnye-kontakty-s-tayvanem-1037861804.html

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