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"Время возможностей": что обсуждали президенты России и Белоруссии в Сочи
"Время возможностей": что обсуждали президенты России и Белоруссии в Сочи
Официальная часть встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлилась 4 часа 50 минут. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T20:45+0300
2022-05-23T20:45+0300
2022-05-23T21:59+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проверили переговоры в Сочи в понедельник 23 мая, сообщает РИА Новости.По словам российского лидера, отдельной встречи в формате один на один для серьезного разговора потребовали сложившиеся обстоятельства в сфере безопасности обеих стран и экономики.Путин подчеркнул, что Россия достойно справляется с санкциями."Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - заявил российский президент.Его белорусский коллега назвал текущую ситуацию "временем возможностей", отметив, что западные страны неосознанно подтолкнули Россию и Белоруссию более интенсивно заниматься своей экономикой.Касаясь становления и развития Союзного государства Белоруссии и России Путин заявил, что процесс протекает "спокойно, без всякой спешки". Среди ключевых направлений он выделил промышленную кооперацию, сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве.Лидеры обсудили и внешние угрозы. Лукашенко, в частности, заявил о настороженности Минска по поводу действий НАТО на на западных рубежах Союзного государства."Есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину", - отметил он.Официальная часть встречи президентов в Сочи длилась почти пять часов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/rossiyskaya-ekonomika-dostoyno-vyderzhivaet-sanktsionnyy-udar-zayavil-putin-1039222009.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, новости, сочи
"Время возможностей": что обсуждали президенты России и Белоруссии в Сочи
20:45 23.05.2022 (обновлено: 21:59 23.05.2022)
Официальная часть встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлилась 4 часа 50 минут.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проверили переговоры в Сочи в понедельник 23 мая, сообщает РИА Новости
.
По словам российского лидера, отдельной встречи в формате один на один для серьезного разговора потребовали сложившиеся обстоятельства в сфере безопасности обеих стран и экономики.
Путин подчеркнул, что Россия достойно справляется с санкциями.
"Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - заявил российский президент.
Его белорусский коллега назвал текущую ситуацию "временем возможностей", отметив, что западные страны неосознанно подтолкнули Россию и Белоруссию более интенсивно заниматься своей экономикой.
Касаясь становления и развития Союзного государства Белоруссии и России Путин заявил, что процесс протекает "спокойно, без всякой спешки". Среди ключевых направлений он выделил промышленную кооперацию, сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве.
"Каждый шаг выверяем, с тем, чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития", - сказал президент.
Лидеры обсудили и внешние угрозы. Лукашенко, в частности, заявил о настороженности Минска по поводу действий НАТО на на западных рубежах Союзного государства.
"Есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину", - отметил он.
Официальная часть встречи президентов в Сочи длилась почти пять часов.