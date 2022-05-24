https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-na-tseremoniyu-inauguratsii-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039229245.html

Делегация из Абхазии прибыла на церемонию инаугурации президента Южной Осетии

Делегация из Абхазии прибыла на церемонию инаугурации президента Южной Осетии

Выборы президента Южной Осетии проходили в два тура – 10 апреля и 8 мая. По их результатам главой государства стал Алан Гаглоев, он стал пятым президентом... 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T12:42+0300

2022-05-24T12:42+0300

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южная осетия

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая вице-президентом республики Бадрой Гунба, прибыла на церемонию инаугурации нового президента Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Во время церемонии Бадра Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания.Также на церемонии инаугурации присутствовали представители Администрации президента России, делегации из ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха, Дагестана, Северной Осетии и Никарагуа.Новый избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступает в должность 24 мая. Во втором туре президентских выборов он набрал 56,09% голосов, обойдя своего соперника, действующего на тот момент президента республики Анатолия Бибилова, набравшего 40,9% голосов избирателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aslan-bzhaniya-pozdravil-alana-gagloeva-s-izbraniem-na-post-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039033529.html

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