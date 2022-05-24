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https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-na-tseremoniyu-inauguratsii-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039229245.html
Делегация из Абхазии прибыла на церемонию инаугурации президента Южной Осетии
Делегация из Абхазии прибыла на церемонию инаугурации президента Южной Осетии
Выборы президента Южной Осетии проходили в два тура – 10 апреля и 8 мая. По их результатам главой государства стал Алан Гаглоев, он стал пятым президентом... 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T12:42+0300
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южная осетия
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая вице-президентом республики Бадрой Гунба, прибыла на церемонию инаугурации нового президента Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Во время церемонии Бадра Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания.Также на церемонии инаугурации присутствовали представители Администрации президента России, делегации из ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха, Дагестана, Северной Осетии и Никарагуа.Новый избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступает в должность 24 мая. Во втором туре президентских выборов он набрал 56,09% голосов, обойдя своего соперника, действующего на тот момент президента республики Анатолия Бибилова, набравшего 40,9% голосов избирателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aslan-bzhaniya-pozdravil-alana-gagloeva-s-izbraniem-na-post-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039033529.html
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южная осетия, президентские выборы, новости

Делегация из Абхазии прибыла на церемонию инаугурации президента Южной Осетии

12:42 24.05.2022 (обновлено: 13:02 24.05.2022)
© Foto / пресс-служба Президента Абхазии Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принимает участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принимает участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2022
© Foto / пресс-служба Президента Абхазии
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Выборы президента Южной Осетии проходили в два тура – 10 апреля и 8 мая. По их результатам главой государства стал Алан Гаглоев, он стал пятым президентом республики.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая вице-президентом республики Бадрой Гунба, прибыла на церемонию инаугурации нового президента Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Во время церемонии Бадра Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания.

"Между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия установлены очень теплые отношения. Наши братские народы прошли с честью и достоинством через многие испытания. Убежден, что под Вашим руководством наше межгосударственное сотрудничество будет углубляться, продолжится наращивание имеющегося потенциала на благо народов наших стран", – отмечается в поздравлении.

Также на церемонии инаугурации присутствовали представители Администрации президента России, делегации из ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха, Дагестана, Северной Осетии и Никарагуа.
Новый избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступает в должность 24 мая. Во втором туре президентских выборов он набрал 56,09% голосов, обойдя своего соперника, действующего на тот момент президента республики Анатолия Бибилова, набравшего 40,9% голосов избирателей.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2022
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Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
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