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https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/eks-prezident-moldavii-podozrevaetsya-v-gosudarstvennoy-izmene-1039227251.html
Экс-президент Молдавии подозревается в государственной измене
Экс-президент Молдавии подозревается в государственной измене
Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T11:30+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины, пассивной коррупции и незаконном обогащении, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы молдавской генпрокуратуры Марину Керпеек.Ранее генпрокуратура Молдавии сообщала, что Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдавии начали обыски в доме бывшего главы государства.Также в СМИ появилась информация о задержании Додона на 72 часа, но прокуратура ее не подтвердила.В 2020 году бывший депутат парламента Юрий Реницэ опубликовал видео, на котором видно, Додон, тогда еще президент Молдавии, получает пакет от руководителя Демократической партии и богатейшего бизнесмена Молдавии Владимира Плахотнюка. Реницэ уверяет, что в пакете лежала крупная сумма денег, и уточнил, что видео было снято в июне 2019 года, а через несколько дней Плахотнюк незаконно уехал из Молдавии.В Молдавии Владимира Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Кишиневский суд несколько раз выдавал ордер на его заочный арест, прокуратура настаивает на его возвращении на родину.Тогда, в 2020 году, антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Игоря Додона, так как не выявила признаков преступления. Суд Кишинева решение прокуратуры поддержал, но Аппеляционная палата его оспорила.Глава молдавской партии социалистов Влад Батрынча назвал обыски у Додона "дешевым шоу", связанным исключительно с борьбой властей с оппозицией. По его мнению, действия прокуратуры – это "политический подарок" ко дню рождения нынешнего лидера страны Майи Санду, и все происходящее было давно спланировано.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/prigranichnoe-s-ukrainoy-selo-v-pridnestrove-atakovali-s-dronov-1038995114.html
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Экс-президент Молдавии подозревается в государственной измене

11:30 24.05.2022 (обновлено: 12:03 24.05.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредвыборная поездка лидера ПСРМ И. Додона по стране
Предвыборная поездка лидера ПСРМ И. Додона по стране - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины, пассивной коррупции и незаконном обогащении, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы молдавской генпрокуратуры Марину Керпеек.
Ранее генпрокуратура Молдавии сообщала, что Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдавии начали обыски в доме бывшего главы государства.

"Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии", – рассказала Керпеек.

Также в СМИ появилась информация о задержании Додона на 72 часа, но прокуратура ее не подтвердила.
В 2020 году бывший депутат парламента Юрий Реницэ опубликовал видео, на котором видно, Додон, тогда еще президент Молдавии, получает пакет от руководителя Демократической партии и богатейшего бизнесмена Молдавии Владимира Плахотнюка.
Реницэ уверяет, что в пакете лежала крупная сумма денег, и уточнил, что видео было снято в июне 2019 года, а через несколько дней Плахотнюк незаконно уехал из Молдавии.
В Молдавии Владимира Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Кишиневский суд несколько раз выдавал ордер на его заочный арест, прокуратура настаивает на его возвращении на родину.
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Тогда, в 2020 году, антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Игоря Додона, так как не выявила признаков преступления. Суд Кишинева решение прокуратуры поддержал, но Аппеляционная палата его оспорила.
Глава молдавской партии социалистов Влад Батрынча назвал обыски у Додона "дешевым шоу", связанным исключительно с борьбой властей с оппозицией. По его мнению, действия прокуратуры – это "политический подарок" ко дню рождения нынешнего лидера страны Майи Санду, и все происходящее было давно спланировано.
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