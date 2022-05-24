https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/grifon-mozhet-stat-alternativoy-dlya-peredvizheniya-iz-sochi-v-sukhum-1039239353.html

"Грифон" может стать альтернативой для передвижения из Сочи в Сухум

"Грифон" может стать альтернативой для передвижения из Сочи в Сухум

Туристический катамаран "Грифон" будет совершать ежедневные морские прогулки из Сочи в Сухум до 1 октября. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T19:17+0300

2022-05-24T19:17+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Скоростные катамараны "Грифон", плывущие по маршруту Сочи - Сухум, могут стать альтернативой автотранспорту, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор принял участие в совещании о развитии транспортной инфраструктуры, которое провел президент России Владимир Путин и отметил, что главная задача руководства региона - обеспечить транспортную доступность курортов.Также губернатор добавил, что для путешественников существует возможность прилететь в аэропорт Сочи, который работает в штатном режиме, в то время как большинство южных аэропортов временно закрыты. Для удобства компания "Аэрофлот" открыла дополнительные рейсы из ряда регионов России.Дополнительные рейсы запустила и РЖД - в сторону Черного моря направляется 130 поездов на 140 тысяч пассажирских мест.Запуск "Грифона" состоялся 6 мая. Теплоход покидает сочинский порт в 9:00 утра, а к 12 часам уже приплывает в Сухум. К 15:30 "Грифон" покидает порт Сухума и возвращается в Сочи.Между городами "Грифон" будет курсировать ежедневно до конца сентября. По прибытии в порт туристы проходят все таможенные процедуры, необходимые при пересечении государственной границы Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/v-abkhaziyu-po-moryu-turisticheskiy-katamaran-grifon-pribyl-v-sukhumskiy-port-1038988492.html

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