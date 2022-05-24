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Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт был проведен по инициативе кураторов культурно-деловой площадки “Гума”. Все собранные средства направляются на ремонт школы искусств. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T18:12+0300
2022-05-24T18:12+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительный концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача прошел на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме 24 мая.“А если при этом мы сможем собрать какую-то сумму, то мы будем продолжать наш ремонт в школе”, - сказал Алхазов.Подобные мероприятия в школе искусств проводят не впервые. Ранее с благотворительными концертами педагоги и учащиеся выступали в органном зале Пицундского храма.Зданию Детской школы искусств имени Ковача уже 120 лет. С советских времен здесь не было капитального ремонта. Многие кабинеты уже обветшали и пришли в негодность. В последние восемь лет руководство школы при помощи Управления культуры Сухума пытается восстановить здание. Однако отсутствия финансирования ремонт затянулся.По словам Михаила Алхазова, уже было несколько попыток включить ремонт школы в Инвестпрограмму, но они не увенчались успехом.“То инвестпрограмма приостанавливалась, то очередь была. Но, возможно, это даже к лучшему, мы потихонечку делаем так, как считаем нужным. Мы стараемся сохранить первоначальный вид здания, по возможности не заменяя материалы на современные”, - отметил он.Историческое здание школы представляет собой архитектурный памятник. Его возвел архитектор Синицын в 1902 году по заказу греческого купца Дмитрия Комнино. Сперва здесь располагался пансион "Эллада", а после революции 1917 года – учительская семинария. В сухумской семинарии преподавали такие яркие представители абхазской интеллигенции XX века, как Дмитрий Гулиа, Самсон Чанба и многие другие.Позже здание отвели под педагогический техникум, а спустя какое-то время здесь открыли музыкальную школу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/khibla-gerzmava-provedet-konkurs-sredi-molodykh-vokalistov-i-kontsertmeysterov-1039223825.html
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абхазия, музыка, культура, сухум

Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме

18:12 24.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Концерт был проведен по инициативе кураторов культурно-деловой площадки “Гума”. Все собранные средства направляются на ремонт школы искусств.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительный концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача прошел на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме 24 мая.

Как признался директор школы Михаил Алхазов, главное - чтобы ученики получили удовольствие от концерта. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, они долгое время не имели возможности выступать перед зрителями.

“А если при этом мы сможем собрать какую-то сумму, то мы будем продолжать наш ремонт в школе”, - сказал Алхазов.
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме
Подобные мероприятия в школе искусств проводят не впервые. Ранее с благотворительными концертами педагоги и учащиеся выступали в органном зале Пицундского храма.
Зданию Детской школы искусств имени Ковача уже 120 лет. С советских времен здесь не было капитального ремонта. Многие кабинеты уже обветшали и пришли в негодность.
В последние восемь лет руководство школы при помощи Управления культуры Сухума пытается восстановить здание. Однако отсутствия финансирования ремонт затянулся.
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальная школа им. Ковача
Музыкальная школа им. Ковача - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыкальная школа им. Ковача
По словам Михаила Алхазова, уже было несколько попыток включить ремонт школы в Инвестпрограмму, но они не увенчались успехом.
“То инвестпрограмма приостанавливалась, то очередь была. Но, возможно, это даже к лучшему, мы потихонечку делаем так, как считаем нужным. Мы стараемся сохранить первоначальный вид здания, по возможности не заменяя материалы на современные”, - отметил он.
Историческое здание школы представляет собой архитектурный памятник. Его возвел архитектор Синицын в 1902 году по заказу греческого купца Дмитрия Комнино. Сперва здесь располагался пансион "Эллада", а после революции 1917 года – учительская семинария. В сухумской семинарии преподавали такие яркие представители абхазской интеллигенции XX века, как Дмитрий Гулиа, Самсон Чанба и многие другие.
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