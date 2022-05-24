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Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме

Концерт в поддержку школы искусств имени Ковача прошел в Сухуме

Концерт был проведен по инициативе кураторов культурно-деловой площадки “Гума”. Все собранные средства направляются на ремонт школы искусств. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T18:12+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительный концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача прошел на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме 24 мая.“А если при этом мы сможем собрать какую-то сумму, то мы будем продолжать наш ремонт в школе”, - сказал Алхазов.Подобные мероприятия в школе искусств проводят не впервые. Ранее с благотворительными концертами педагоги и учащиеся выступали в органном зале Пицундского храма.Зданию Детской школы искусств имени Ковача уже 120 лет. С советских времен здесь не было капитального ремонта. Многие кабинеты уже обветшали и пришли в негодность. В последние восемь лет руководство школы при помощи Управления культуры Сухума пытается восстановить здание. Однако отсутствия финансирования ремонт затянулся.По словам Михаила Алхазова, уже было несколько попыток включить ремонт школы в Инвестпрограмму, но они не увенчались успехом.“То инвестпрограмма приостанавливалась, то очередь была. Но, возможно, это даже к лучшему, мы потихонечку делаем так, как считаем нужным. Мы стараемся сохранить первоначальный вид здания, по возможности не заменяя материалы на современные”, - отметил он.Историческое здание школы представляет собой архитектурный памятник. Его возвел архитектор Синицын в 1902 году по заказу греческого купца Дмитрия Комнино. Сперва здесь располагался пансион "Эллада", а после революции 1917 года – учительская семинария. В сухумской семинарии преподавали такие яркие представители абхазской интеллигенции XX века, как Дмитрий Гулиа, Самсон Чанба и многие другие.Позже здание отвели под педагогический техникум, а спустя какое-то время здесь открыли музыкальную школу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/khibla-gerzmava-provedet-konkurs-sredi-molodykh-vokalistov-i-kontsertmeysterov-1039223825.html

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