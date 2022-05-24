https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/lasha-ashuba-pozdravil-prezidenta-yuzhnoy-osetii-s-vstupleniem-v-dolzhnost-1039232019.html

Лаша Ашуба поздравил президента Южной Осетии с вступлением в должность

Лаша Ашуба поздравил президента Южной Осетии с вступлением в должность

Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая, набрав более 56% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового главы государства состоялась 24 мая. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T14:50+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил Алана Гаглоева с вступлением в должность президента Южной Осетии, сообщает пресс-служба абхазского Парламента.Спикер пожелал Алану Гаглоеву благополучия и успехов на высоком государственном посту. Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая. Церемония его инаугурации прошла 24 мая, на ней присутствовала делегация из Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба.Новый избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступает в должность после церемонии инаугурации. 8 мая во втором туре президентских выборов он набрал 56,09% голосов, обойдя своего соперника, действующего на тот момент президента республики Анатолия Бибилова, за которого проголосовало 40,9% избирателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-na-tseremoniyu-inauguratsii-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039229245.html

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лаша ашуба, парламент абхазии, народное собрание абхазии, южная осетия