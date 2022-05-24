https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/lasha-ashuba-pozdravil-prezidenta-yuzhnoy-osetii-s-vstupleniem-v-dolzhnost-1039232019.html
Лаша Ашуба поздравил президента Южной Осетии с вступлением в должность
Лаша Ашуба поздравил президента Южной Осетии с вступлением в должность
Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая, набрав более 56% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового главы государства состоялась 24 мая. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T14:50+0300
2022-05-24T14:50+0300
2022-05-24T14:54+0300
в абхазии
лаша ашуба
парламент абхазии
народное собрание абхазии
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039065803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e36ae374fa9b0dfab1191959b307f5d.jpg
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил Алана Гаглоева с вступлением в должность президента Южной Осетии, сообщает пресс-служба абхазского Парламента.Спикер пожелал Алану Гаглоеву благополучия и успехов на высоком государственном посту. Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая. Церемония его инаугурации прошла 24 мая, на ней присутствовала делегация из Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба.Новый избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступает в должность после церемонии инаугурации. 8 мая во втором туре президентских выборов он набрал 56,09% голосов, обойдя своего соперника, действующего на тот момент президента республики Анатолия Бибилова, за которого проголосовало 40,9% избирателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-na-tseremoniyu-inauguratsii-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039229245.html
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039065803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8805c2c2b206251589baa318450addff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лаша ашуба, парламент абхазии, народное собрание абхазии, южная осетия
Лаша Ашуба поздравил президента Южной Осетии с вступлением в должность
14:50 24.05.2022 (обновлено: 14:54 24.05.2022)
Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая, набрав более 56% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового главы государства состоялась 24 мая.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik.
Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил Алана Гаглоева с вступлением в должность президента Южной Осетии, сообщает
пресс-служба абхазского Парламента.
"Выражаю уверенность, что отношения между народами наших республик, опирающиеся на прочные традиции дружбы и сотрудничества, будут и в дальнейшем развиваться по восходящей," – написал Ашуба в поздравлении.
Спикер пожелал Алану Гаглоеву благополучия и успехов на высоком государственном посту.
Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая. Церемония его инаугурации прошла 24 мая, на ней присутствовала делегация из Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба.
Новый избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступает в должность после церемонии инаугурации. 8 мая во втором туре президентских выборов он набрал 56,09% голосов, обойдя своего соперника, действующего на тот момент президента республики Анатолия Бибилова, за которого проголосовало 40,9% избирателей.