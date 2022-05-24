https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/narushenie-pravil-ispolzovaniya-avtomobiley-iz-abkhazii-presekli-v-astrakhani-1039230287.html

Нарушение правил использования автомобилей из Абхазии пресекли в Астрахани

Нарушение правил использования автомобилей из Абхазии пресекли в Астрахани

Астраханской таможней возбуждено шесть административных дел по факту передачи ввезенных из Абхазии автомобилей гражданину России. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T13:49+0300

2022-05-24T13:49+0300

2022-05-24T14:16+0300

автомобили

абхазия

южное таможенное управление

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Астраханские таможенники выявили нарушение правил использования автомобилей, завезенных из Абхазии, сообщает пресс-служба Астраханской таможни.В документах, предоставленных водителем автовоза, выявили признаки нарушения таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе нарушение условий временного ввоза. По документам, машины были ввезены в Россию физлицами для личного пользования и юрлицами для международных перевозок, они были освобождены от уплаты таможенных платежей. В рамках законодательства их запрещено передавать гражданам России без разрешения таможенных органов, за исключением передачи машин для хранения или ремонта, а также для завершения перевозки путем вывоза машины с таможенной территории ЕАЭС. Автомобили изъяты таможенниками и перемещены на спецстоянку, по факту нарушений возбуждено шесть административных дел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/rossiyskaya-tamozhnya-presekla-nezakonnoe-ispolzovanie-avtomobilya-iz-abkhazii-1038296067.html

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автомобили, абхазия, южное таможенное управление