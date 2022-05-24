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Нарушение правил использования автомобилей из Абхазии пресекли в Астрахани
Нарушение правил использования автомобилей из Абхазии пресекли в Астрахани
Астраханской таможней возбуждено шесть административных дел по факту передачи ввезенных из Абхазии автомобилей гражданину России. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T13:49+0300
2022-05-24T13:49+0300
2022-05-24T14:16+0300
автомобили
абхазия
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Астраханские таможенники выявили нарушение правил использования автомобилей, завезенных из Абхазии, сообщает пресс-служба Астраханской таможни.В документах, предоставленных водителем автовоза, выявили признаки нарушения таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе нарушение условий временного ввоза. По документам, машины были ввезены в Россию физлицами для личного пользования и юрлицами для международных перевозок, они были освобождены от уплаты таможенных платежей. В рамках законодательства их запрещено передавать гражданам России без разрешения таможенных органов, за исключением передачи машин для хранения или ремонта, а также для завершения перевозки путем вывоза машины с таможенной территории ЕАЭС. Автомобили изъяты таможенниками и перемещены на спецстоянку, по факту нарушений возбуждено шесть административных дел.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/rossiyskaya-tamozhnya-presekla-nezakonnoe-ispolzovanie-avtomobilya-iz-abkhazii-1038296067.html
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автомобили, абхазия, южное таможенное управление
Нарушение правил использования автомобилей из Абхазии пресекли в Астрахани
13:49 24.05.2022 (обновлено: 14:16 24.05.2022)
Астраханской таможней возбуждено шесть административных дел по факту передачи ввезенных из Абхазии автомобилей гражданину России.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik.
Астраханские таможенники выявили нарушение правил использования автомобилей, завезенных из Абхазии, сообщает
пресс-служба Астраханской таможни.
Мобильная группа таможни остановила в Волгоградской области тягач-автовоз, перемещавший шесть автомобилей марок Nissan Fuga, Toyota Crown Athlete, Toyota Crown, Toyota Mark X, зарегистрированных в Абхазии. Машины везли из Краснодара в Тольятти.
В документах, предоставленных водителем автовоза, выявили признаки нарушения таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе нарушение условий временного ввоза.
По документам, машины были ввезены в Россию физлицами для личного пользования и юрлицами для международных перевозок, они были освобождены от уплаты таможенных платежей.
В рамках законодательства их запрещено передавать гражданам России без разрешения таможенных органов, за исключением передачи машин для хранения или ремонта, а также для завершения перевозки путем вывоза машины с таможенной территории ЕАЭС.
Автомобили изъяты таможенниками и перемещены на спецстоянку, по факту нарушений возбуждено шесть административных дел.