https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-kontsa-mesyatsa-1039226361.html
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца месяца
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца месяца
После начала спецоперации на Украине Росавиация признала небезопасными полеты в ряд аэропортов в приграничных регионах России. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T10:03+0300
2022-05-24T10:03+0300
2022-05-24T10:11+0300
в мире
новости
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103005/05/1030050512_0:133:2526:1554_1920x0_80_0_0_750a973c7841b948029ca89b429bd47d.jpg
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов России продлен до 31 мая, сообщает Росавиация.Полеты прекращены в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме, для пассажиров авиаперевозчики предлагают альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Режим ограничения полетов начал действовать с 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/minek-abkhazii-nachal-nabor-abiturentov-na-obuchenie-v-sfere-grazhdanskoy-aviatsii-1039093811.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103005/05/1030050512_139:0:2388:1687_1920x0_80_0_0_bdfaf73df1d904125eca131c8f766568.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, аэропорты
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца месяца
10:03 24.05.2022 (обновлено: 10:11 24.05.2022)
После начала спецоперации на Украине Росавиация признала небезопасными полеты в ряд аэропортов в приграничных регионах России.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов России продлен до 31 мая, сообщает
Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.
Полеты прекращены в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме, для пассажиров авиаперевозчики предлагают альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим ограничения полетов начал действовать с 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался.