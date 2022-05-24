https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-kontsa-mesyatsa-1039226361.html

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца месяца

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца месяца

После начала спецоперации на Украине Росавиация признала небезопасными полеты в ряд аэропортов в приграничных регионах России. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов России продлен до 31 мая, сообщает Росавиация.Полеты прекращены в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме, для пассажиров авиаперевозчики предлагают альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Режим ограничения полетов начал действовать с 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/minek-abkhazii-nachal-nabor-abiturentov-na-obuchenie-v-sfere-grazhdanskoy-aviatsii-1039093811.html

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