https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/opredeleny-pobediteli-literaturnogo-konkursa-imeni-daura-zantariya-1039240812.html
Определены победители литературного конкурса имени Даура Зантария
Определены победители литературного конкурса имени Даура Зантария
Конкурс "Вдыхая музыку молчания" проводится второй раз, в нем принимают участие писатели и поэты, пишущие на русском и абхазском языках. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T21:03+0300
2022-05-24T21:03+0300
2022-05-24T21:03+0300
в абхазии
литература
абхазия
культура
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. На встрече в культурном центре имени Даура Зантария в Сухуме подвели итоги литературного конкурса, учрежденного в память об абхазском писателе. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".Работы литераторов оценивало жюри, в которое входили Владимир Зантария, Надежда Венедиктова, Марина Москвина. В конкурсе имени Даура Зантария могут принимать участие представители любых стран, пишущие на русском и на абхазском языках. В этом году свои работы на суд жюри помимо абхазских литераторов представили писатели и поэты из Москвы, Карачаево-Черкессии, Молдовы и Армении.Во время мероприятия все делились своими воспоминаниями о Дауре Зантария."Даур был своим для каждого, и у каждого был свой Даур. В его случае это было доведено до того, что даже для себя он был другим. Говоря, вроде бы, о себе, он описывал другого человека, поэта", – сказал писатель Даур Начкебия и процитировал своего тезку Даура Зантария, который говорил: "В Абхазии есть две драгоценности – гора Эрцаху и Даур Зантария. Но Эрцаху вечна, а Даур – нет. Поэтому давайте его все любить и беречь". Писатель и журналист Даур Зантария родился в селе Тамыш Абхазской АССР. Он писал романы и стихи на русском и на абхазском языке. Он скончался в августе 2001 года в возрасте сорока восьми лет, успев за свою недолгую жизнь внести большой вклад в абхазскую литературу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/oboydennaya-schastem-rusdram-predstavil-spektakl-ob-abkhazskoy-knyazhne-1037926178.html
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литература, абхазия, культура
Определены победители литературного конкурса имени Даура Зантария
Конкурс "Вдыхая музыку молчания" проводится второй раз, в нем принимают участие писатели и поэты, пишущие на русском и абхазском языках.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik.
На встрече в культурном центре имени Даура Зантария в Сухуме подвели итоги литературного конкурса, учрежденного в память об абхазском писателе. Об этом сообщает
агентство "Апсныпресс".
Первое место в конкурсе занял Ричард Чкадуа, второе - Аинар Читанава, третье - Хаджарат Джикирба.
Работы литераторов оценивало жюри, в которое входили Владимир Зантария, Надежда Венедиктова, Марина Москвина.
В конкурсе имени Даура Зантария могут принимать участие представители любых стран, пишущие на русском и на абхазском языках. В этом году свои работы на суд жюри помимо абхазских литераторов представили писатели и поэты из Москвы, Карачаево-Черкессии, Молдовы и Армении.
Во время мероприятия все делились своими воспоминаниями о Дауре Зантария.
"Даур был своим для каждого, и у каждого был свой Даур. В его случае это было доведено до того, что даже для себя он был другим. Говоря, вроде бы, о себе, он описывал другого человека, поэта", – сказал писатель Даур Начкебия и процитировал своего тезку Даура Зантария, который говорил: "В Абхазии есть две драгоценности – гора Эрцаху и Даур Зантария. Но Эрцаху вечна, а Даур – нет. Поэтому давайте его все любить и беречь".
Писатель и журналист Даур Зантария родился в селе Тамыш Абхазской АССР. Он писал романы и стихи на русском и на абхазском языке. Он скончался в августе 2001 года в возрасте сорока восьми лет, успев за свою недолгую жизнь внести большой вклад в абхазскую литературу.