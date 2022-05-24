Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
14:20 24.05.2022 (обновлено: 14:48 24.05.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Первый международный шахматный рапид-турнир
© Sputnik / Леон Адлейба
Зачетный ежегодный турнир по шахматам, в котором участвовали сто детей, прошел в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе в понедельник, 23 мая.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. У победителей ежегодного турнира по шахматам в Гудауте появилась возможность сыграть с чемпионом мира Анатолием Карповым, рассказал тренер по шахматам Гудаутской детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.
"Этот турнир, ко всему прочему, был отборочным для участия в соревнованиях по шахматам среди школьников в Сочи, который пройдет в июне. Победители сочинского турнира получают путевку на участие в одновременной игре с Анатолием Карповым", – уточнил он.
В турнире по шахматам приняли участие около ста детей в возрасте от шести до 12 лет из Гудауты, Гагры и Пицунды. По словам Карапетяна, юные спортсмены с нетерпением ждали этого события и подошли к нему со здоровым азартом и полной самоотдачей.
© Foto / Альберт КарапетянПобедители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
© Foto / Альберт КарапетянПобедители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
© Foto / Альберт КарапетянПобедители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Призы за первое, второе и третье места среди девушек взяли спортсменки из Гудауты. "Бронза" досталась Лии Отырба, "серебро" было за Сарией Лакоба и "золото" завоевала Александра Авидзба.
Все три призовых мест среди юношей заняли шахматисты из Гагрского района – третье место занял Дамир Абанос, второе – Илья Шмаль, третье – Георгий Георгян. Победители получили грамоты и кубки. Всем участникам соревнования вручили медали.