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Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым

Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым

Зачетный ежегодный турнир по шахматам, в котором участвовали сто детей, прошел в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе в понедельник, 23 мая. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. У победителей ежегодного турнира по шахматам в Гудауте появилась возможность сыграть с чемпионом мира Анатолием Карповым, рассказал тренер по шахматам Гудаутской детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.В турнире по шахматам приняли участие около ста детей в возрасте от шести до 12 лет из Гудауты, Гагры и Пицунды. По словам Карапетяна, юные спортсмены с нетерпением ждали этого события и подошли к нему со здоровым азартом и полной самоотдачей.Призы за первое, второе и третье места среди девушек взяли спортсменки из Гудауты. "Бронза" досталась Лии Отырба, "серебро" было за Сарией Лакоба и "золото" завоевала Александра Авидзба.Все три призовых мест среди юношей заняли шахматисты из Гагрского района – третье место занял Дамир Абанос, второе – Илья Шмаль, третье – Георгий Георгян. Победители получили грамоты и кубки. Всем участникам соревнования вручили медали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/tuzhba-o-shakhmatnykh-turnirakh-letom-v-abkhazii-bespreryvnyy-konveyer-1038478578.html

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