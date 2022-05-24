Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/pobediteli-shakhmatnogo-turnira-v-gudaute-smogut-srazitsya-s-anatoliem-karpovym-1039231642.html
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Зачетный ежегодный турнир по шахматам, в котором участвовали сто детей, прошел в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе в понедельник, 23 мая. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T14:20+0300
2022-05-24T14:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
шахматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037246841_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4a82fdb309b49bfd0624b874d7b83a62.jpg
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. У победителей ежегодного турнира по шахматам в Гудауте появилась возможность сыграть с чемпионом мира Анатолием Карповым, рассказал тренер по шахматам Гудаутской детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.В турнире по шахматам приняли участие около ста детей в возрасте от шести до 12 лет из Гудауты, Гагры и Пицунды. По словам Карапетяна, юные спортсмены с нетерпением ждали этого события и подошли к нему со здоровым азартом и полной самоотдачей.Призы за первое, второе и третье места среди девушек взяли спортсменки из Гудауты. "Бронза" досталась Лии Отырба, "серебро" было за Сарией Лакоба и "золото" завоевала Александра Авидзба.Все три призовых мест среди юношей заняли шахматисты из Гагрского района – третье место занял Дамир Абанос, второе – Илья Шмаль, третье – Георгий Георгян. Победители получили грамоты и кубки. Всем участникам соревнования вручили медали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/tuzhba-o-shakhmatnykh-turnirakh-letom-v-abkhazii-bespreryvnyy-konveyer-1038478578.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037246841_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fd77078bfbbe59ce0a8b414037ef4470.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, спорт, шахматы

Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым

14:20 24.05.2022 (обновлено: 14:48 24.05.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Первый международный шахматный рапид-турнир
Первый международный шахматный рапид-турнир - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Зачетный ежегодный турнир по шахматам, в котором участвовали сто детей, прошел в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе в понедельник, 23 мая.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. У победителей ежегодного турнира по шахматам в Гудауте появилась возможность сыграть с чемпионом мира Анатолием Карповым, рассказал тренер по шахматам Гудаутской детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.

"Этот турнир, ко всему прочему, был отборочным для участия в соревнованиях по шахматам среди школьников в Сочи, который пройдет в июне. Победители сочинского турнира получают путевку на участие в одновременной игре с Анатолием Карповым", – уточнил он.

В турнире по шахматам приняли участие около ста детей в возрасте от шести до 12 лет из Гудауты, Гагры и Пицунды. По словам Карапетяна, юные спортсмены с нетерпением ждали этого события и подошли к нему со здоровым азартом и полной самоотдачей.
© Foto / Альберт КарапетянПобедители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
© Foto / Альберт КарапетянПобедители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
© Foto / Альберт КарапетянПобедители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Победители шахматного турнира в Гудауте смогут сразиться с Анатолием Карповым
Призы за первое, второе и третье места среди девушек взяли спортсменки из Гудауты. "Бронза" досталась Лии Отырба, "серебро" было за Сарией Лакоба и "золото" завоевала Александра Авидзба.
Все три призовых мест среди юношей заняли шахматисты из Гагрского района – третье место занял Дамир Абанос, второе – Илья Шмаль, третье – Георгий Георгян. Победители получили грамоты и кубки. Всем участникам соревнования вручили медали.
Тужба о шахматных турнирах летом в Абхазии: беспрерывный конвейер - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2022
Радио
Тужба о шахматных турнирах летом в Абхазии: беспрерывный конвейер
25 апреля, 09:55
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0