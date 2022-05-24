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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 мая

Погоду в Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и смена воздушной массы. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T16:41+0300

2022-05-24T16:41+0300

2022-05-24T16:51+0300

в абхазии

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. В среду, 25 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до 12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости