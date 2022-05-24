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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 мая
Погоду в Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и смена воздушной массы. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T16:41+0300
2022-05-24T16:41+0300
2022-05-24T16:51+0300
в абхазии
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. В среду, 25 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до 12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 мая
16:41 24.05.2022 (обновлено: 16:51 24.05.2022)
Погоду в Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и смена воздушной массы.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. В среду, 25 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до 12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.