https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/remont-avtodorogi-nachalsya-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1039234221.html

Ремонт автодороги начался в Рицинском национальном парке

Ремонт автодороги начался в Рицинском национальном парке

Общая протяженность дороги от въезда в Рицинский национальный парк до озера Рицы составляет 25 километров. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T17:15+0300

2022-05-24T17:15+0300

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. На территории Рицинского национального реликтового парка начали ремонтировать дорогу, сообщил корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия."Мы проводим не сплошной, а частичный ремонт автодороги. В этом году 25 тысяч квадратных метров будет отремонтировано. Уже сняли старый асфальт, провели фрезеровку, и гудаутский "Дорожно-строительный комбинат" с завтрашнего дня начнет класть асфальт, если не помешает погода", – пояснил он.По словам Багателия, работы проводятся за счет средств парка. Общая сумма расходов составит 24,7 миллиона рублей. Заказ выполняет "Абхазавтодор", подрядчиком выступает гудаутский "Дорожно-строительный комбинат".Помимо укладки асфальта, добавил он, на территории парка восстанавливают канализационные системы, которые повредились во время снегопадов, расчищают дорогу на Ауадхару и подготавливают к открытию одноименный пансионат.Руководитель парка также рассказал о посещаемости в мае. По его словам, в майские праздники, с 1 по 3 мая Рицинский парк принял около шести тысяч туристов, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года."Но затем в связи с ухудшением погоды посещаемость снизилась. Весна выдалась дождливая и холодная. С 18 по 19 мая на Ауадхаре даже шел снег. Пока мы отстаем от показателей мая 2021 года примерно на две тысячи человек. По данным на 23 мая включительно, с 1 мая парк посетило 34 500 туристов", – сказал Багателия.Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/turbaza-tvanba-i-kalyagina-o-bezopasnosti-turistov-v-abkhazii--1039044571.html

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озеро рица, новости, дороги