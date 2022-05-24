https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/remont-avtodorogi-nachalsya-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1039234221.html
Ремонт автодороги начался в Рицинском национальном парке
Ремонт автодороги начался в Рицинском национальном парке
Общая протяженность дороги от въезда в Рицинский национальный парк до озера Рицы составляет 25 километров. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T17:15+0300
2022-05-24T17:15+0300
2022-05-24T17:41+0300
в абхазии
озеро рица
новости
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779033_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6f023e11cfdee3402181abaeed54818c.jpg
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. На территории Рицинского национального реликтового парка начали ремонтировать дорогу, сообщил корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия."Мы проводим не сплошной, а частичный ремонт автодороги. В этом году 25 тысяч квадратных метров будет отремонтировано. Уже сняли старый асфальт, провели фрезеровку, и гудаутский "Дорожно-строительный комбинат" с завтрашнего дня начнет класть асфальт, если не помешает погода", – пояснил он.По словам Багателия, работы проводятся за счет средств парка. Общая сумма расходов составит 24,7 миллиона рублей. Заказ выполняет "Абхазавтодор", подрядчиком выступает гудаутский "Дорожно-строительный комбинат".Помимо укладки асфальта, добавил он, на территории парка восстанавливают канализационные системы, которые повредились во время снегопадов, расчищают дорогу на Ауадхару и подготавливают к открытию одноименный пансионат.Руководитель парка также рассказал о посещаемости в мае. По его словам, в майские праздники, с 1 по 3 мая Рицинский парк принял около шести тысяч туристов, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года."Но затем в связи с ухудшением погоды посещаемость снизилась. Весна выдалась дождливая и холодная. С 18 по 19 мая на Ауадхаре даже шел снег. Пока мы отстаем от показателей мая 2021 года примерно на две тысячи человек. По данным на 23 мая включительно, с 1 мая парк посетило 34 500 туристов", – сказал Багателия.Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/turbaza-tvanba-i-kalyagina-o-bezopasnosti-turistov-v-abkhazii--1039044571.html
озеро рица
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779033_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_7e319a35b1c33386f84feaf32ebbadad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
озеро рица, новости, дороги
Ремонт автодороги начался в Рицинском национальном парке
17:15 24.05.2022 (обновлено: 17:41 24.05.2022)
Общая протяженность дороги от въезда в Рицинский национальный парк до озера Рицы составляет 25 километров.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. На территории Рицинского национального реликтового парка начали ремонтировать дорогу, сообщил корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия.
Он уточнил, что асфальтирование дороги будет производиться на самых поврежденных участках. Общая площадь нового покрытия составит около 25 тысяч квадратных метров.
"Мы проводим не сплошной, а частичный ремонт автодороги. В этом году 25 тысяч квадратных метров будет отремонтировано. Уже сняли старый асфальт, провели фрезеровку, и гудаутский "Дорожно-строительный комбинат" с завтрашнего дня начнет класть асфальт, если не помешает погода", – пояснил он.
По словам Багателия, работы проводятся за счет средств парка. Общая сумма расходов составит 24,7 миллиона рублей. Заказ выполняет "Абхазавтодор", подрядчиком выступает гудаутский "Дорожно-строительный комбинат".
Помимо укладки асфальта, добавил он, на территории парка восстанавливают канализационные системы, которые повредились во время снегопадов, расчищают дорогу на Ауадхару и подготавливают к открытию одноименный пансионат.
Руководитель парка также рассказал о посещаемости в мае. По его словам, в майские праздники, с 1 по 3 мая Рицинский парк принял около шести тысяч туристов, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Но затем в связи с ухудшением погоды посещаемость снизилась. Весна выдалась дождливая и холодная. С 18 по 19 мая на Ауадхаре даже шел снег. Пока мы отстаем от показателей мая 2021 года примерно на две тысячи человек. По данным на 23 мая включительно, с 1 мая парк посетило 34 500 туристов", – сказал Багателия.
Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника.
Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.