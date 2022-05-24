https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/rossiyskie-sapery-razminirovali-port-mariupolya-1039240014.html
Российские саперы разминировали порт Мариуполя
Российские саперы разминировали порт Мариуполя
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Мариуполя 21 апреля, затем, 20 мая, в плен сдались последние националисты с "Азовстали". 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T19:40+0300
2022-05-24T19:40+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта, сообщает Министерство обороны России.Специалисты транспортировали затопленный в фарватере порта украинский пограничный сторожевой корабль, подняли два плавучих крана. Они обследовали 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.Всего в ходе разминирования было обследовано 134 сооружения, обнаружено и выведено из строя более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.Мариуполь был окружен российской армией 7 марта. 21 апреля Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении города. Тогда остатки украинского националистического батальона "Азов"* укрылись на территории металлургического завода "Азовсталь", где были заблокированы почти месяц.20 мая в плен сдалась последняя группа украинских националистов в количестве 531 человека. Всего оружие сложили 2,4 тысячи боевиков. Россия гарантировала им сохранение жизни, обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и медицинскую помощь.*Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/bolshe-chem-prosto-pobeda-osvobozhdenie-mariupolya-1039238203.html
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новости, россия, министерство обороны рф, мариуполь
Российские саперы разминировали порт Мариуполя
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Мариуполя 21 апреля, затем, 20 мая, в плен сдались последние националисты с "Азовстали".
СУХУМ, 24 мая - Sputnik.
Специалисты Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта, сообщает
Министерство обороны России.
"Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь," - говорится в сообщении.
Специалисты транспортировали затопленный в фарватере порта украинский пограничный сторожевой корабль, подняли два плавучих крана. Они обследовали 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.
Всего в ходе разминирования было обследовано 134 сооружения, обнаружено и выведено из строя более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.
Мариуполь был окружен российской армией 7 марта. 21 апреля Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении города. Тогда остатки украинского националистического батальона "Азов"* укрылись на территории металлургического завода "Азовсталь", где были заблокированы почти месяц.
20 мая в плен сдалась последняя группа украинских националистов в количестве 531 человека. Всего оружие сложили 2,4 тысячи боевиков. Россия гарантировала им сохранение жизни, обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и медицинскую помощь.
*Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.