https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/bolshe-chem-prosto-pobeda-osvobozhdenie-mariupolya-1039238203.html

Больше, чем просто победа: освобождение Мариуполя

Больше, чем просто победа: освобождение Мариуполя

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, через месяц, 20 мая, он доложил о полной капитуляции боевиков... 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T18:40+0300

2022-05-24T18:40+0300

2022-05-24T18:40+0300

мнение

колумнисты

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В специальной военной операции по защите Донбасса произошло знаковое событие. Полное освобождение Мариуполя и пленение около двух с половиной тысяч радикалов является, по моему мнению, переломным моментом.Иначе быть не моглоС самого начала операции появилось очень много псевдоэкспертов, предвещавших скорое достижение поставленных целей. Но опытные и ответственные аналитики понимали, что Украина долго и тщательно готовилась к такому повороту событий. Через три-четыре дня стало понятно, что победным маршем пройтись по огромной Украине не удастся. Масштабы самой территории, а это 600 тысяч квадратных километров, многочисленность ВСУ и их боевая оснащенность последними видами вооружений в первые дни сыграли решающую роль в том, что оборона не рассыпалась.Российскому генштабу на ходу пришлось произвести перегруппировку сил, и принимать новые оперативные решения. Плановый отход от Киева, Чернигова и Сумской области естественно поднял боевой дух украинских военных и очень обнадежил зарубежных спонсоров сопротивления. Европа и США наперегонки стали поставлять Украине летальное тяжелое вооружение, уверовав в способность украинской армии одержать победу на полях сражений. Переговорная группа от Украины стала несговорчивой, из уст политиков зазвучали победные реляции.Идеологический ударВ такой момент России приняла верное решение сконцентрироваться на одном из важных направлений. Нужна была убедительная и очевидная военная победа. Иначе могли появиться упаднические настроения как в армейских рядах, так и среди политиков. Тем более что это все подогревалось бы пятой колонной, которая, разумеется, не упустила бы такой шанс. Выбор пал на Мариуполь. Большой портовый город, в стратегически важном географическом месте. Освобождение такого форпоста наверняка могло изменить ход операции. И осада началась. Еще одним немаловажным фактором было то, что обороняли Мариуполь самые отчаянные подразделения Украины. Все мы хорошо помним, что в 2014 году при возвращении Крыма в состав России фактически единственным подразделением, которое оказало сопротивление "вежливым людям", были украинские морпехи. Весьма боеспособная часть с историей и традициями. Вот они, и самый одиозный, самый распиаренный полк "Азов", в который вкладывали огромные деньги украинские миллиардеры и власти Украины. Они прошли самую мощную подготовку натовскими инструкторами. Все это на фоне массового психоза, психологической обработки населения, демонизации бойцов этого неонацистского подразделения. Им можно было все, они были над законом.Ломка после эйфорииИ когда ополченцы Донбасса при поддержке российской армии, подразделений морской пехоты и бойцов полка "Ахмат" схлестнулись с этими частями в городских боях, весь мир замер в ожидании - чья возьмет? Этот вопрос витал в воздухе в течение долгих месяцев.В итоге стало понятно, что выучка, оснащенность и боевой дух союзных войск ничуть не уступает хваленым "азовцам". Наступление шло со всех сторон. Битва шла за каждый квартал, за каждый дом. Кольцо сжималось с каждым днем. Украинская пропаганда из всех рупоров вещала о "непобедимости и несокрушимости защитников Мариуполя". Но маховик уже было не остановить. Первыми дрогнули морпехи. Незабываемые кадры с колоннами сдающихся вояк облетели весь мир. Киевские идеологи поспешили заклеймить их несмываемым позором, обвинив в дезертирстве и предательстве интересов Украины. Эту истерию подогревали командиры "Азова", все еще удерживающие позиции в стенах "Азовстали". Они стали просто медийными героями. Раз в два-три дня их пропагандистские ролики становились вирусными в сети, набирая миллионные просмотры. Но шапкозакидательские настроения понемногу начали спадать. Победная эйфория "непрекращающегося героического сопротивления" сменилась на всевозможные просьбы к различным странам, президентам, и даже Илону Маску. Самым абсурдным стало обращение к Папе Римскому. Это же надо додуматься просить о пощаде людей, открыто тиражирующих нацизм, исповедующих сатанизм и проводящих оккультные обряды.Бесславное поражениеА между тем шаг за шагом, метр за метром бойцы союзных войск проламывали оборону "азовцев". Поняв бессмысленность сопротивления и неминуемый финал, они сдались. 2439 человек с командирами, с наемниками. Украинская пропаганда потерпела крах, находится в растерянности. Небезызвестный Михаил Подоляк обратился к средствам массовой информации с просьбой исключать из новостных лент любое упоминание о Мариуполе и массовой сдаче в плен самых одиозных украинских бойцов. И понятно – это вызывает пораженческие настроения и у населения, и у западных держав, и в армии.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/baranets-o-kapitulyatsii-boevikov-azova-istoricheskoe-sobytie-v-zhizni-mariupolya-1039203002.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/postpred-kryma-zayavil-ob-izmenenii-statusa-azovskogo-morya-1039214748.html

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2022

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мнение, колумнисты