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Российские войска уничтожили склад боеприпасов к американским гаубицам на Украине
Российские войска уничтожили склад боеприпасов к американским гаубицам на Украине
В рамках военной спецоперации на Украине Россия уничтожает военную технику и военную инфраструктуру противника. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T10:59+0300
2022-05-24T10:59+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетами воздушного базирования по крупному складу снарядов к американским гаубицам М-777, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и техники, ЗРК "Бук-М1" в ДНР, российские истребители также сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР. Всего в результате действий авиации были уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники.Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники, 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, уничтожили 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки РСЗО "Град" и три склада боеприпасов.Помимо этого, российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификацию и демилитаризацию Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sily-dnr-ustanovili-kontrol-nad-216-naselennymi-punktami-respubliki-1039211109.html
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов к американским гаубицам на Украине
10:59 24.05.2022 (обновлено: 11:58 24.05.2022)
В рамках военной спецоперации на Украине Россия уничтожает военную технику и военную инфраструктуру противника.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik
. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетами воздушного базирования по крупному складу снарядов к американским гаубицам М-777, сообщает
Минобороны России.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке," – говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и техники, ЗРК "Бук-М1" в ДНР, российские истребители также сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР. Всего в результате действий авиации были уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники, 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, уничтожили 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки РСЗО "Град" и три склада боеприпасов.
Помимо этого, российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификацию и демилитаризацию Украины.