https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/shoygu-rossiya-prodolzhit-spetsialnuyu-voennuyu-operatsiyu-do-polnogo-vypolneniya-vsekh-zadach-1039231856.html

Шойгу: Россия продолжит специальную военную операцию до полного выполнения всех задач

Шойгу: Россия продолжит специальную военную операцию до полного выполнения всех задач

По словам Сергея Шойгу, Россия была вынуждена начать спецоперацию для защиты людей от геноцида и обеспечения нейтрального и безъядерного статуса Украины. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T15:41+0300

2022-05-24T15:41+0300

2022-05-24T15:53+0300

сергей шойгу

министерство обороны рф

одкб

украина

россия

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СУХУМ, 24 мая - Spitnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ заявил, что спецоперация на Украине продолжится до выполнения всех поставленных задач, сообщает пресс-служба ведомства. Сергей Шойгу добавил, что западные страны отказываются признавать факты военных преступлений со стороны украинских военных, а также отрицают существование на Украине неонацизма. Россия же, в свою очередь, не наносит ударов по гражданским объектам, где могут находиться мирные жители и организует гуманитарные коридоры, хоть и осознает, что это замедляет темпы наступления, пояснил Шойгу.По словам Шойгу, НАТО активизировал усилия по наращиванию военного потенциала у российских границ, в том числе вел деятельность по включению Украины в состав организации и превращая ее во враждебное России государство, которое использовал в качестве инструмента давления.Министр обороны добавил, что существовала реальная угроза получения Киевом ядерного оружия и средств его доставки, а также разработки компонентов биологического оружия.Также в ходе заседания Шойгу заявил, что по периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности, и от государств-членов требуется четкая координация и непрерывное совершенствование механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/mezentsev-zayavil-chto-zapad-ne-vypolnyaet-svoi-dogovorennosti-po-nato--1039228574.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, одкб, украина, россия