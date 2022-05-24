https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/mezentsev-zayavil-chto-zapad-ne-vypolnyaet-svoi-dogovorennosti-po-nato--1039228574.html
Мезенцев заявил, что Запад не выполняет свои договоренности по НАТО
Мезенцев заявил, что Запад не выполняет свои договоренности по НАТО
Представители Североатлантического альянса не раз заверяли российское руководство в нежелании расширяться на восток, но действия организации говорят об... 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T11:56+0300
2022-05-24T11:56+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Государственный секретарь союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев на полях форума "Новые смыслы новой реальности" заявил, что западные страны не выполнили своих обязательств по нерасширению НАТО.Мезенцев напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости формирования новой модели европейской и мировой безопасности, но его призывы игнорировались.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь добавила, что у стран коллективного Запада за последние несколько десятилетий ни разу не получилось выполнить свою роль обеспечения гаранта безопасности, хотя Россия не раз давала ему такую возможность, в том числе и в ходе переговорного процесса с Украиной после 2014 года."Мы им дали шанс длиной в восемь лет. Этот шанс они использовали на пособничество преступлениям киевского режима", – подчеркнула она.В то же время, отметила Захарова, Россия не раз выполняла функцию международного посредника, желая реального урегулирования конфликта, а не набора дополнительных политических очков. В пример она привела ситуацию в Казахстане в начале 2022 года, когда народные волнения были урегулированы миротворцами ОДКБ.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор и площадка форума - медиагруппа "Россия сегодня".Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/ekspert-o-rasshirenii-nato-uzhe-okuchivaet-i-drugie-strany-1039167990.html
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Мезенцев заявил, что Запад не выполняет свои договоренности по НАТО
11:56 24.05.2022 (обновлено: 13:00 24.05.2022)
Представители Североатлантического альянса не раз заверяли российское руководство в нежелании расширяться на восток, но действия организации говорят об обратном.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Государственный секретарь союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев на полях форума "Новые смыслы новой реальности" заявил, что западные страны не выполнили своих обязательств по нерасширению НАТО.
"Мы, конечно, переживаем, что конфликт с братским для нас народом находится сегодня в этой фазе. Но мы прекрасно понимаем, Запад навязал нам модель, которую последовательно проводит 30 лет. Запад, пообещав не расширять НАТО на восток, коварно опрокинул свои договоренности", – заявил Мезенцев.
Мезенцев напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости формирования новой модели европейской и мировой безопасности, но его призывы игнорировались.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь добавила, что у стран коллективного Запада за последние несколько десятилетий ни разу не получилось выполнить свою роль обеспечения гаранта безопасности, хотя Россия не раз давала ему такую возможность, в том числе и в ходе переговорного процесса с Украиной после 2014 года.
"Мы им дали шанс длиной в восемь лет. Этот шанс они использовали на пособничество преступлениям киевского режима", – подчеркнула она.
В то же время, отметила Захарова, Россия не раз выполняла функцию международного посредника, желая реального урегулирования конфликта, а не набора дополнительных политических очков. В пример она привела ситуацию в Казахстане
в начале 2022 года, когда народные волнения были урегулированы миротворцами ОДКБ
.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор и площадка форума - медиагруппа "Россия сегодня".
Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции.