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Состав Общественной палаты Абхазии укомплектован
Состав Общественной палаты Абхазии укомплектован
Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T13:11+0300
2022-05-24T13:11+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Михаил Сангулия стал членом Общественной палаты Абхазии, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе палаты во вторник, 24 мая.На участие в конкурсном отборе было подано девять заявок. По результатам голосования Астамур Ахба набрал 21 голос, Михаил Сангулия – 18.Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов.Первый из них, Эрик Рштуни, стал депутатом Парламента Абхазии. Другой член организации, журналист Надежда Венедиктова, вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. Она состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/izbran-novyy-chlen-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1039183884.html
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Состав Общественной палаты Абхазии укомплектован
13:11 24.05.2022 (обновлено: 13:34 24.05.2022)
Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Михаил Сангулия стал членом Общественной палаты Абхазии, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе палаты во вторник, 24 мая.
"Проведение повторного голосования было обусловлено тем, что два кандидата на избрание в состав Общественной палаты набрали равное количество голосов на выборах, проходивших 20 мая. По итогам выборов, состоявшихся 20 и 24 мая, были избраны Астамыр Ахба, представленный республиканской общественной организацией "Апсадгьыл" и Михаил Сангулия, представленный РОО "Абхазское народное движение", – отметили в пресс-службе.
На участие в конкурсном отборе было подано девять заявок. По результатам голосования Астамур Ахба набрал 21 голос, Михаил Сангулия – 18.
Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов.
Первый из них, Эрик Рштуни, стал депутатом Парламента Абхазии. Другой член организации, журналист Надежда Венедиктова, вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.
Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. Она состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.