https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/sostav-obschestvennoy-palaty-abkhazii-ukomplektovan-1039230121.html

Состав Общественной палаты Абхазии укомплектован

Состав Общественной палаты Абхазии укомплектован

Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T13:11+0300

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Михаил Сангулия стал членом Общественной палаты Абхазии, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе палаты во вторник, 24 мая.На участие в конкурсном отборе было подано девять заявок. По результатам голосования Астамур Ахба набрал 21 голос, Михаил Сангулия – 18.Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов.Первый из них, Эрик Рштуни, стал депутатом Парламента Абхазии. Другой член организации, журналист Надежда Венедиктова, вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. Она состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/izbran-novyy-chlen-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1039183884.html

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