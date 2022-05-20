https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/izbran-novyy-chlen-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1039183884.html

Избран новый член Общественной палаты Абхазии

Избран новый член Общественной палаты Абхазии

Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T14:49+0300

2022-05-20T14:49+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Новым членом Общественной палаты Абхазии стал Астамыр Ахба, сообщили корреспонденту Sputnik в ОП в пятницу, 20 мая. Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов. Первый из них, Эрик Рштуни, стал депутатом Парламента Абхазии. Другой член организации, журналист Надежда Венедиктова, вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.Общественная палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/sozdana-komissiya-po-naimenovaniyu-i-pereimenovaniyu-ulits-pri-sobranii-sukhuma-1039177608.html

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