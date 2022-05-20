https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/izbran-novyy-chlen-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1039183884.html
Избран новый член Общественной палаты Абхазии
Избран новый член Общественной палаты Абхазии
Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T14:49+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Новым членом Общественной палаты Абхазии стал Астамыр Ахба, сообщили корреспонденту Sputnik в ОП в пятницу, 20 мая. Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов. Первый из них, Эрик Рштуни, стал депутатом Парламента Абхазии. Другой член организации, журналист Надежда Венедиктова, вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.Общественная палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/sozdana-komissiya-po-naimenovaniyu-i-pereimenovaniyu-ulits-pri-sobranii-sukhuma-1039177608.html
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Избран новый член Общественной палаты Абхазии
14:49 20.05.2022 (обновлено: 15:26 20.05.2022)
Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Новым членом Общественной палаты Абхазии стал Астамыр Ахба, сообщили корреспонденту Sputnik в ОП в пятницу, 20 мая.
"На участие в конкурсном отборе было подано девять заявлений. Астамур Ахба набрал 21 голос, что позволило ему стать членом Общественной палаты. Еще двое кандидатов набрали равное количество голосов. В связи с этим назначено повторное голосование на следующий вторник", – отметили в Общественной палате.
Два вакантных места в Общественной палате появились в связи с тем, что ее ряды покинули двое членов.
Первый из них, Эрик Рштуни, стал депутатом Парламента Абхазии
. Другой член организации, журналист Надежда Венедиктова, вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.
Общественная палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.