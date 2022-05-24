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Вирусолог объяснил, почему не бывает эпидемии оспы обезьян
Вирусолог объяснил, почему не бывает эпидемии оспы обезьян
Десятки случаев заражения оспой обезьян выявлены в ряде европейских стран, а также Канаде и Австралии. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T08:50+0300
2022-05-24T08:50+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Оспа обезьян не обладает высокой патогенностью и контагиозностью, что исключает вероятность возникновения эпидемии, сказал на радио Sputnik Абхазия вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Вирусолог добавил, что чаще всего возникают вспышки оспы в Африке и охватывают несколько десятков человек. На других континентах фиксировались единичные случаи заражения.Что касается Российской Федерации, уточнил ученый, случаев заболевания оспой обезьян там пока не выявлено, но нельзя исключать возможность единичного проникновения вируса в страну.По мнению Альтштейна, сравнивать оспу обезьян с коронавирусом не стоит. Они кардинально отличаются своей структурой друг от друга.По состоянию на 22 мая, ВОЗ располагала данными о 92 лабораторно подтвержденных случаях заражения вирусом из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Заболевание не приводило к летальным исходам, а все зарегистрированные случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные районы.Симптомы оспы обезьян как правило проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. В целом же, это довольное редкое заболевание с легким течением для человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/matua-ob-ospe-obezyan-est-effektivnye-metody-borby-1039223215.html
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в мире, новости, вирусы
Вирусолог объяснил, почему не бывает эпидемии оспы обезьян
08:50 24.05.2022 (обновлено: 09:56 24.05.2022)
Десятки случаев заражения оспой обезьян выявлены в ряде европейских стран, а также Канаде и Австралии.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik.
Оспа обезьян не обладает высокой патогенностью и контагиозностью, что исключает вероятность возникновения эпидемии, сказал на радио Sputnik Абхазия
вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Для этого вируса характерна невысокая инфекционность для человека. Требуется длительный контакт между зараженным и здоровым человеком. При переходе вируса от одного человека к другому заразность и патогенность его снижается. В результате, эпидемии среди людей никогда не возникали", - отметил он.
Вирусолог добавил, что чаще всего возникают вспышки оспы в Африке и охватывают несколько десятков человек. На других континентах фиксировались единичные случаи заражения.
Что касается Российской Федерации, уточнил ученый, случаев заболевания оспой обезьян там пока не выявлено, но нельзя исключать возможность единичного проникновения вируса в страну.
По мнению Альтштейна, сравнивать оспу обезьян с коронавирусом не стоит. Они кардинально отличаются своей структурой друг от друга.
"Вероятность того, что возникнет какой-то более опасный вариант вируса исключить нельзя, но вряд ли это будет сильно отличаться от исходного вируса. Думаю, что распространение какой-то тяжелой и смертоносной инфекции крайне маловероятно", - считает он.
По состоянию на 22 мая, ВОЗ располагала данными о 92 лабораторно подтвержденных случаях заражения вирусом из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Заболевание не приводило к летальным исходам, а все зарегистрированные случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные районы.
Симптомы оспы обезьян как правило проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. В целом же, это довольное редкое заболевание с легким течением для человека.