https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/virusolog-obyasnil-pochemu-ne-byvaet-epidemii-ospy-obezyan-1039223445.html

Вирусолог объяснил, почему не бывает эпидемии оспы обезьян

Вирусолог объяснил, почему не бывает эпидемии оспы обезьян

Десятки случаев заражения оспой обезьян выявлены в ряде европейских стран, а также Канаде и Австралии. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T08:50+0300

2022-05-24T08:50+0300

2022-05-24T09:56+0300

в мире

новости

вирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039223159_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bba337a21d54b2181fad951abf9a60ee.jpg

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Оспа обезьян не обладает высокой патогенностью и контагиозностью, что исключает вероятность возникновения эпидемии, сказал на радио Sputnik Абхазия вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Вирусолог добавил, что чаще всего возникают вспышки оспы в Африке и охватывают несколько десятков человек. На других континентах фиксировались единичные случаи заражения.Что касается Российской Федерации, уточнил ученый, случаев заболевания оспой обезьян там пока не выявлено, но нельзя исключать возможность единичного проникновения вируса в страну.По мнению Альтштейна, сравнивать оспу обезьян с коронавирусом не стоит. Они кардинально отличаются своей структурой друг от друга.По состоянию на 22 мая, ВОЗ располагала данными о 92 лабораторно подтвержденных случаях заражения вирусом из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Заболевание не приводило к летальным исходам, а все зарегистрированные случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные районы.Симптомы оспы обезьян как правило проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. В целом же, это довольное редкое заболевание с легким течением для человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/matua-ob-ospe-obezyan-est-effektivnye-metody-borby-1039223215.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, вирусы