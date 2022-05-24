https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/yurist-rasskazal-kak-gosudarstvo-dolzhno-borotsya-s-feykami-1039233200.html

Юрист рассказал, как государство должно бороться с фейками

Юрист рассказал, как государство должно бороться с фейками

Государству нужно приложить больше усилий к повышению доверия граждан к официальным ресурсам, чтобы им не пришлось искать ответы в интернете самостоятельно. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T16:20+0300

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СУХУМ, 24 мая – Spuntik. К борьбе с ложной информацией государство должно подходить творчески и инициативно, заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".По словам юриста, государственные органы должны повышать доверие людей к официальным информационным ресурсам, чтобы те могли, в случае необходимости, сверять информацию с ними. В противном случае "люди будут идти туда, где они могут найти ответы на свои вопросы".Ремесло добавил, что в борьбе с фейками хорошо работает их высмеивание с помощью мемов или пародийных утверждений. Тогда человек, распространяющий ложную информацию, понимает, что выглядит смешно, и в следующий раз уже сомневается в том, стоит ли это делать.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор и площадка форума – медиагруппа "Россия сегодня".Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, такие как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям.В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных российской армией в ходе спецоперации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/mezentsev-zayavil-chto-zapad-ne-vypolnyaet-svoi-dogovorennosti-po-nato--1039228574.html

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