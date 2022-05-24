https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/zasedanie-po-voprosu-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proydet-v-gosdume-1039235635.html
Заседание по вопросу упрощения перехода абхазо-российской границы пройдет в Госдуме
Заседание по вопросу упрощения перехода абхазо-российской границы пройдет в Госдуме
В заседании также примут участие депутаты Народного Собрания Абхазии. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T17:40+0300
2022-05-24T17:40+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Расширенное заседание Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором рассмотрят вопрос упрощения режима пересечения границы по реке Псоу, пройдет завтра, 25 мая, сообщает медиацентр МИД.Заседание состоится по инициативе абхазской стороны, в нем примут участие депутаты абхазского Парламента, представители абхазских и российских профильных ведомств.В связи с закрытием границ многих стран для граждан России в связи со спецоперацией, в Абхазии ожидается наплыв туристов во время курортного сезона. Вопрос упрощения перехода госграницы для владельцев российских паспортов не раз выдвигался со стороны Абхазии, так как пункт пропуска на реке Псоу не приспособлен для того, чтобы пропускать большое количество человек в сутки. Из-за этого и на автомобильной, и на пешеходной границах в летний период выстраиваются огромные очереди.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/bolshie-problemy-i-bolshie-vozmozhnosti-kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-abkhazii-1039193035.html
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государственная граница, абхазия, новости
Заседание по вопросу упрощения перехода абхазо-российской границы пройдет в Госдуме
17:40 24.05.2022 (обновлено: 17:53 24.05.2022)
В заседании также примут участие депутаты Народного Собрания Абхазии.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik.
Расширенное заседание Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором рассмотрят вопрос упрощения режима пересечения границы по реке Псоу, пройдет завтра, 25 мая, сообщает
медиацентр МИД.
"По итогам мероприятия предполагается утверждение "дорожной карты", реализация которой позволит упростить режим пересечения абхазо-российской государственной границы," – говорится в сообщении.
Заседание состоится по инициативе абхазской стороны, в нем примут участие депутаты абхазского Парламента, представители абхазских и российских профильных ведомств.
В связи с закрытием границ многих стран для граждан России в связи со спецоперацией, в Абхазии ожидается наплыв туристов во время курортного сезона.
Вопрос упрощения перехода госграницы для владельцев российских паспортов не раз выдвигался со стороны Абхазии, так как пункт пропуска на реке Псоу не приспособлен для того, чтобы пропускать большое количество человек в сутки. Из-за этого и на автомобильной, и на пешеходной границах в летний период выстраиваются огромные очереди.