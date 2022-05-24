https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/zasedanie-po-voprosu-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proydet-v-gosdume-1039235635.html

Заседание по вопросу упрощения перехода абхазо-российской границы пройдет в Госдуме

Заседание по вопросу упрощения перехода абхазо-российской границы пройдет в Госдуме

В заседании также примут участие депутаты Народного Собрания Абхазии. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T17:40+0300

2022-05-24T17:40+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Расширенное заседание Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором рассмотрят вопрос упрощения режима пересечения границы по реке Псоу, пройдет завтра, 25 мая, сообщает медиацентр МИД.Заседание состоится по инициативе абхазской стороны, в нем примут участие депутаты абхазского Парламента, представители абхазских и российских профильных ведомств.В связи с закрытием границ многих стран для граждан России в связи со спецоперацией, в Абхазии ожидается наплыв туристов во время курортного сезона. Вопрос упрощения перехода госграницы для владельцев российских паспортов не раз выдвигался со стороны Абхазии, так как пункт пропуска на реке Псоу не приспособлен для того, чтобы пропускать большое количество человек в сутки. Из-за этого и на автомобильной, и на пешеходной границах в летний период выстраиваются огромные очереди.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/bolshie-problemy-i-bolshie-vozmozhnosti-kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-abkhazii-1039193035.html

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