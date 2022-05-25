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Ардзинба: никаких решений о ликвидации пограничного пункта принято не было
Ардзинба: никаких решений о ликвидации пограничного пункта принято не было
25 мая в здании Государственной Думы России прошло заседание Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. На нем обсуждался... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что решения о ликвидации пограничного пункта на реке Псоу на заседании в Государственной Думе России принято не было.Министр добавил, что по итогам заседания в Госдуме было решено создать рабочую группу, в которую войдут депутаты и представители профильных ведомств как с российской, так и с абхазской стороны.Члены рабочей группы будут обсуждать параметры упрощения перехода государственной границы, по итогу будет принят комплекс мер, которые будут предлагаться для исполнения.Ардзинба подчеркнул, что по линии МИД Абхазии вопросу будет уделено максимальное внимание, он будет прорабатываться с российскими коллегами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/zasedanie-po-voprosu-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proydet-v-gosdume-1039235635.html
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абхазия, инал ардзинба, мид абхазии

Ардзинба: никаких решений о ликвидации пограничного пункта принято не было

14:12 25.05.2022 (обновлено: 14:40 25.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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25 мая в здании Государственной Думы России прошло заседание Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. На нем обсуждался вопрос российско-абхазских отношений и упрощения перехода государственной границы между двумя странами.
СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что решения о ликвидации пограничного пункта на реке Псоу на заседании в Государственной Думе России принято не было.

"Никаких решений о ликвидации пограничного пункта принято не было, были озвучены разные мнения", – рассказал Ардзинба.

Министр добавил, что по итогам заседания в Госдуме было решено создать рабочую группу, в которую войдут депутаты и представители профильных ведомств как с российской, так и с абхазской стороны.
Члены рабочей группы будут обсуждать параметры упрощения перехода государственной границы, по итогу будет принят комплекс мер, которые будут предлагаться для исполнения.
Ардзинба подчеркнул, что по линии МИД Абхазии вопросу будет уделено максимальное внимание, он будет прорабатываться с российскими коллегами.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2022
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