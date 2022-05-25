https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ardzinba-nikakikh-resheniy-o-likvidatsii-pogranichnogo-punkta-prinyato-ne-bylo-1039248900.html

Ардзинба: никаких решений о ликвидации пограничного пункта принято не было

Ардзинба: никаких решений о ликвидации пограничного пункта принято не было

25 мая в здании Государственной Думы России прошло заседание Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. На нем обсуждался... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T14:12+0300

2022-05-25T14:12+0300

2022-05-25T14:40+0300

в абхазии

абхазия

инал ардзинба

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что решения о ликвидации пограничного пункта на реке Псоу на заседании в Государственной Думе России принято не было.Министр добавил, что по итогам заседания в Госдуме было решено создать рабочую группу, в которую войдут депутаты и представители профильных ведомств как с российской, так и с абхазской стороны.Члены рабочей группы будут обсуждать параметры упрощения перехода государственной границы, по итогу будет принят комплекс мер, которые будут предлагаться для исполнения.Ардзинба подчеркнул, что по линии МИД Абхазии вопросу будет уделено максимальное внимание, он будет прорабатываться с российскими коллегами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/zasedanie-po-voprosu-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proydet-v-gosdume-1039235635.html

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