https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/immunolog-rasskazal-ob-opasnosti-ospy-obezyan-1039241899.html
Иммунолог рассказал об опасности оспы обезьян
Иммунолог рассказал об опасности оспы обезьян
Заболевшие оспой обезьян зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании, по данным... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T09:15+0300
2022-05-25T09:15+0300
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Несколько веков назад оспа была одним из самых страшных заболеваний, наряду с чумой, она стала причиной смерти миллионов людей. Победить болезнь удалось лишь в 20 веке.Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью Sputnik пояснил, что существующая вакцина от оспы защищает, в том числе и от оспы обезьян. Поэтому в 21 веке человечество обладает иммунитетом в этой болезни. К тому же человеку ею заразиться сложно из-за высокого межвидового барьера. Для заболевания нужна колоссальная заражающая доза и длительный тесный контакт.Тем не менее опасность для человечества может таиться в мутации болезни.
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видео, мультимедиа, здравоохранение, видео
Иммунолог рассказал об опасности оспы обезьян
09:15 25.05.2022 (обновлено: 09:45 25.05.2022)
Заболевшие оспой обезьян зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании, по данным на 22 мая, ВОЗ располагала информацией о 92 случаях заражения.
Несколько веков назад оспа была одним из самых страшных заболеваний, наряду с чумой, она стала причиной смерти миллионов людей. Победить болезнь удалось лишь в 20 веке.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью Sputnik пояснил, что существующая вакцина от оспы защищает, в том числе и от оспы обезьян. Поэтому в 21 веке человечество обладает иммунитетом в этой болезни.
К тому же человеку ею заразиться сложно из-за высокого межвидового барьера. Для заболевания нужна колоссальная заражающая доза и длительный тесный контакт.
Тем не менее опасность для человечества может таиться в мутации болезни.