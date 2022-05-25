https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/inal-ardzinba-vstretilsya-s-poslom-sirii-v-rossii-1039255186.html

Инал Ардзинба встретился с послом Сирии в России

Инал Ардзинба встретился с послом Сирии в России

Глава МИД Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T19:22+0300

2022-05-25T19:22+0300

2022-05-25T19:22+0300

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инал ардзинба

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Сирии в России Риадом Хаддатом.Встреча дипломатов состоялась в преддверии четвертой годовщины признания независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики, которое произошло 29 мая 2018 года. Тогда же между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/mid-abkhazii-pozdravil-siriyu-s-dnem-nezavisimosti-1038694519.html

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