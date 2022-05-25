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Инал Ардзинба встретился с послом Сирии в России
Инал Ардзинба встретился с послом Сирии в России
Глава МИД Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Сирии в России Риадом Хаддатом.Встреча дипломатов состоялась в преддверии четвертой годовщины признания независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики, которое произошло 29 мая 2018 года. Тогда же между двумя странами были установлены дипломатические отношения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/mid-abkhazii-pozdravil-siriyu-s-dnem-nezavisimosti-1038694519.html
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абхазия, инал ардзинба, мид абхазии

Инал Ардзинба встретился с послом Сирии в России

19:22 25.05.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА Состоялась встреча Инала Ардзинба с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирии в Российской Федерации Риадом Хаддат
Состоялась встреча Инала Ардзинба с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирии в Российской Федерации Риадом Хаддат - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Глава МИД Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Сирии в России Риадом Хаддатом.
Среди вопросов, которые обсудили стороны в ходе встречи, была и поездка главы МИД Абхазии в Сирию, во время которой планируется подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.
Встреча дипломатов состоялась в преддверии четвертой годовщины признания независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики, которое произошло 29 мая 2018 года. Тогда же между двумя странами были установлены дипломатические отношения.
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