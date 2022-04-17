https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/mid-abkhazii-pozdravil-siriyu-s-dnem-nezavisimosti-1038694519.html

МИД Абхазии поздравил Сирию с Днем независимости

МИД Абхазии поздравил Сирию с Днем независимости

17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило Министерству иностранных дел и соотечественников за рубежом Сирии поздравительную ноту по случаю Дня Независимости, сообщает сайт ведомства.Также МИД Абхазии выразил поддержку сирийскому народу и пожелал скорейшего установления мира на всей территории Сирийской республики.Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства Абхазии в Дамаске.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/zasedanie-sovmestnogo-abkhazo-siriyskogo-komiteta-sostoitsya-v-sentyabre-2022-goda-1038603008.html

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мид абхазии, сирия, новости