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МИД Абхазии поздравил Сирию с Днем независимости
МИД Абхазии поздравил Сирию с Днем независимости
17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило Министерству иностранных дел и соотечественников за рубежом Сирии поздравительную ноту по случаю Дня Независимости, сообщает сайт ведомства.Также МИД Абхазии выразил поддержку сирийскому народу и пожелал скорейшего установления мира на всей территории Сирийской республики.Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства Абхазии в Дамаске.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/zasedanie-sovmestnogo-abkhazo-siriyskogo-komiteta-sostoitsya-v-sentyabre-2022-goda-1038603008.html
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мид абхазии, сирия, новости
МИД Абхазии поздравил Сирию с Днем независимости
17:10 17.04.2022 (обновлено: 17:31 17.04.2022)
17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она официально провозгласила свою независимость.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии направило Министерству иностранных дел и соотечественников за рубежом Сирии поздравительную ноту по случаю Дня Независимости, сообщает сайт
ведомства.
"Сегодня, в 76-ю годовщину Независимости Сирийской Арабской Республики, сирийский народ все также непоколебим в своем стремлении защищать свою Родину от внешних врагов и угроз международного терроризма", - говорится в документе.
Также МИД Абхазии выразил поддержку сирийскому народу и пожелал скорейшего установления мира на всей территории Сирийской республики.
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.
В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства
Абхазии в Дамаске.