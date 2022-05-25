https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/kontsert-ansamblya-kavkaz-proydet-v-gulrypshe-1039241660.html

Концерт ансамбля "Кавказ" пройдет в Гулрыпше

Концерт ансамбля "Кавказ" пройдет в Гулрыпше

Мероприятие проводится в рамках гастрольного плана Министерства культуры Абхазии. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Концерт государственного ансамбля народного танца "Кавказ" пройдет 27 мая в Гулрыпшском Доме культуры имени Дырмита Гулия, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Ансамбль "Кавказ" был создан Кандидом Тарба в 1990 году в турецком городе Адапазары. После Отечественной войны народа Абхазии, в 1994 году, он был воссоздан.По замыслу художественного руководителя ансамбля Кандида Тарба, в коллективе помимо абхазских танцоров, должны были выступать и другие представители кавказских народов. За время существования ансамбль успел побывать с гастролями во многих местах за пределами республиками и стать лауреатом международных фестивалей. В 2014 году "Кавказ" дал концерт в Донецке, в 2017 году выступил в Донецкой и Луганской народных республиках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/tantsy-dlya-bezhentsev-kak-proshlo-vystuplenie-kavkaza-v-abkhazskoy-filarmonii-1038437919.html

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