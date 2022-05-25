https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/pamyatnuyu-dosku-ustanovili-na-fasade-doma-levarsy-kaslandziya-1039248571.html

Памятную доску установили на фасаде дома Леварсы Касландзия

Памятную доску установили на фасаде дома Леварсы Касландзия

Актер Абхазского драматического театра, Народный артист Абхазии Леварсан Касландзия родился 110 лет назад. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T13:50+0300

2022-05-25T13:50+0300

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятную доску установили на фасаде дома №8 по улице Воронова в Сухуме. В нем жил Народный артист Абхазии Леварсан Касландзия.Чолокуа подчеркнул, что Народный артист Абхазии серьезно трудился на сцене театра и снискал неизменную любовь зрителей."Его история – это часть истории абхазского народа, часть истории нашего театрального искусства, кстати, может быть, самая большая часть. Потому, что такого величия мало кто может достигнуть в театральном искусстве", – сказал поэт Геннадий Аламиа.По его словам, игра Касландзия в роли Отелло была настолько величественной, что поражала всех зрителей.Театровед, директор литературно-мемориального музея Светлана Корсая отметила, что ей посчастливилось много раз побеседовать с великим актером."Каждый раз я удивлялась его огромному жизнелюбию. Это был человек, который настолько любил свою профессию, так сильно, что ни на что другое не поменял. Он даже как-то говорил: "Я не люблю, когда актер занимается режиссурой, пишет пьесы. Я не могу себе представить, что могу заниматься чем-то другим", – сказала Корсая.Леварсан Касландзия родился 25 мая 1912 года в селе Кутол Очамчырского района. Он - актер Абхазского драматического театра, Народный артист Абхазии. Среди его главных ролей на сцене театра – главный персонаж в трагедии Шекспира "Отелло".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/malenkiy-prints-na-stsene-abkhazskogo-dramteatra--1038650989.html

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