https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/pervyy-abkhazskiy-otello-1039254734.html

Первый абхазский Отелло

Первый абхазский Отелло

Народному артисту Абхазии Леварсану Касландзия (более известному как Леварса или Лео Касландзия), который всю свою жизнь посвятил театру, 25 мая 2022 года... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T19:00+0300

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2022-05-25T19:00+0300

театр

абхазия

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О ярких и неповторимых ролях Леварса Касландзия, его вкладе в культуру страны и удивительном таланте вжиться в любую роль, рассказала корреспонденту Sputnik театровед Светлана Корсая.Бадри Есиава, SputnikЛучший без обсужденийТеатровед Светлана Корсая, можно сказать, выросла на спектаклях Народного артиста Абхазии Леварсы Касландзия, с которым ей довелось некоторое время поработать после окончания учебы в ГИТИСе. Во многом это заслуга ее тети, известной журналистки Тины Корсая, которая любила театр, дружила с героями сцены и передала особое отношение к этому виду искусства своей племяннице.В то время было немало звезд Абхазского театра, добавила она, среди которых Шарах Пачалия, Азиз Агрба, Минадора Зухба, Разынбей Агрба, Екатерина Шакирбай, Анна Аргун-Коношок и, конечно же, Леварса Касландзия.Это те люди, которые творили историю Абхазского театра на протяжении полувека, которым не было равных среди артистов более молодого поколения."Я застала Леварса Шардыновича, когда он играл наряду с тремя поколениями актеров Абхазского театра. Было с чем сравнивать. Самая знаменитая его роль и самый знаменитый спектакль Абхазского театра – это "Отелло" Уильяма Шекспира", — считает Корсая.Касландия, безусловно, был ярчайшим, продолжила она, и каждую свою роль, не имеет значения главной она была или нет, он мог сыграть неповторимо.До слезВ далеком 1941 году Леварса Касландзия стал первым в Абхазском театре актером, сыгравшим Отелло. Театровед Светлана Корсая сожалеет, что ей не довелось увидеть это своими глазами."Спектакли имеют свойство стареть, как и люди. "Отелло" в нашем театре ставили с 1941 года по 1960-е годы. Он был изъят из репертуара, но спустя какое-то время Азиз Агрба решил заново поставить этот спектакль, скажем так, воссоздать совершенно новый спектакль. В нем Отелло играли Леварса Касландзия и Нурбей Камкия", — рассказала Корсая.Очень интересный факт, продолжила она, фотография Касландзия до сегодняшнего дня висит в музее Лондонского театра Шекспира, где собраны все фотографии исполнителей главных ролей произведений английского драматурга.Светлану Корсая всегда удивлял талант абхазского актера Касландзия одинаково хорошо играть как драматические роли, так и комедийные. В 1962 году он сыграл главную роль в нашумевшем тогда спектакле "Голый король" по пьесе Евгения Шварца.Актерская амплитуда Касландзия поражает, подчеркивает она, но больше всего из тех ролей, что ей посчастливилось увидеть, Светлане запала в душу роль Шаабата в постановке "Песнь о скале" Баграта Шинкуба.В роли Шаабата, по признанию Светланы, Касландзия доводил ее до слез. Он раскрывал образ человека, который очень хорошо понимал, что ждет Абхазию, если победят люди, стремящиеся к власти и глобализации.Она уверена, что актер может хорошо сыграть сюжетную линию, даже профессионально и талантливо, но если он не сумел соединить воедино собственные эмоции и эмоции образа, то суть или внутренний мир персонажа будут не раскрыты."Отелло" на трех языкахАбхазский драматический театр в Советском Союзе объездил десятки республик со своей программой и покорил сердца тысяч зрителей. А в 1950-х годах Сухумский, Ереванский и Тбилисский театры удивили поклонников искусства интересной подачей "Отелло" на трех языках."Спектакль "Отелло" состоит из трех актов. В первом играли армянские артисты, во втором – грузинские, а третий акт – самый интересный, где Отелло душит Дездемону, дали Абхазскому театру. Это было очень интересно и, без сомнения, Касландзия лучше всех сыграл главного героя этой пьесы", — отметила Светалана Корсая.Но, добавила она, по накалу, по вложенной душе и труду, образ Шаабата в исполнении Касландзия ничем не уступает Отелло.В период грузинизации страны вместе с абхазскими школами закрыли и Абхазский театр. Это не заставило артистов уйти из творчества или переосмыслить свои подходы к работе. Они в течение около десяти лет с реквизитом на арбах "гастролировали" по селам республики, где их встречали с большой радостью и воодушевлением. Артисты передвижного театра не просто давали людям веру в будущее страны и языка, но и приобщали молодое поколение к искусству. Актеры выискивали молодые дарования, которых впоследствии приглашали на работу в театр. Эти люди вопреки всему сохранили Абхазский театр, уверена театровед Светлана Корсая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/pamyatnuyu-dosku-ustanovili-na-fasade-doma-levarsy-kaslandziya-1039248571.html

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театр, абхазия