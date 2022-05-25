https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-26-maya-1039253930.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 мая

Погоду в Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада и смена воздушной массы. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T18:10+0300

2022-05-25T18:10+0300

2022-05-25T18:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. В четверг, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии