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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 мая
Погоду в Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада и смена воздушной массы. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T18:10+0300
2022-05-25T18:10+0300
2022-05-25T18:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. В четверг, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 мая
Погоду в Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада и смена воздушной массы.
СУХУМ, 25 мая – Sputnik. В четверг, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.