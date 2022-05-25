https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/putin-uprostil-priem-v-grazhdanstvo-dlya-zhiteley-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1039250506.html

Путин упростил прием в гражданство для жителей Херсонской и Запорожской областей

Путин упростил прием в гражданство для жителей Херсонской и Запорожской областей

Изменения затронули указ от 20 апреля 2019 года, предполагавший упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T15:15+0300

2022-05-25T15:15+0300

2022-05-25T15:26+0300

владимир путин

россия

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гражданство

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей, сообщает официальный портал правовой информации.В пункте 1 этого указа и во втором абзаце подпункта "б" пункта 2 к словам "на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики" были добавлены слова "Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины".Согласно указу, рассмотрение заявлений от лиц, живущих на этих территориях, должно осуществляться в срок, не превышающий три месяца. В случае необходимости уточнений по поданным документам, срок может быть продлен, но не больше, чем на три месяца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/sroki-podachi-prosheniya-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-oboznachili-v-khersonskoy-oblasti-1039061705.html

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владимир путин, россия, украина, гражданство