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Сроки подачи прошения о вхождении в состав России обозначили в Херсонской области

Сроки подачи прошения о вхождении в состав России обозначили в Херсонской области

В ходе военной спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область, в которой сформировалась военно-гражданская администрация, заявившая о... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T08:50+0300

2022-05-12T08:50+0300

2022-05-12T10:21+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Херсонская область обратится к президенту России с просьбой о включении в состав федерации после завершения всех интеграционных процессов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова ."Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", – сказал Стремоусов.Ранее власти Херсонской области заявляли о том, что народная республика на территории региона создаваться не будет и сообщили о намерении обратиться к президенту России с просьбой о принятии в состав федерации. На территории Херсона началось вещание российских теле- и радиоканалов, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Кроме того, область начала постепенное введение рублевых расчетов и планирует до конца года перейти на российское законодательство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/krym-svyazhet-passazhirskoe-zhd-soobschenie-s-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyami-1038994454.html

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