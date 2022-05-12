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Сроки подачи прошения о вхождении в состав России обозначили в Херсонской области
Сроки подачи прошения о вхождении в состав России обозначили в Херсонской области
В ходе военной спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область, в которой сформировалась военно-гражданская администрация, заявившая о... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T08:50+0300
2022-05-12T08:50+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Херсонская область обратится к президенту России с просьбой о включении в состав федерации после завершения всех интеграционных процессов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова ."Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", – сказал Стремоусов.Ранее власти Херсонской области заявляли о том, что народная республика на территории региона создаваться не будет и сообщили о намерении обратиться к президенту России с просьбой о принятии в состав федерации. На территории Херсона началось вещание российских теле- и радиоканалов, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Кроме того, область начала постепенное введение рублевых расчетов и планирует до конца года перейти на российское законодательство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/krym-svyazhet-passazhirskoe-zhd-soobschenie-s-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyami-1038994454.html
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Сроки подачи прошения о вхождении в состав России обозначили в Херсонской области
08:50 12.05.2022 (обновлено: 10:21 12.05.2022)
В ходе военной спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область, в которой сформировалась военно-гражданская администрация, заявившая о невозможности возврата области в состав Украины.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Херсонская область обратится к президенту России с просьбой о включении в состав федерации после завершения всех интеграционных процессов. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова .
По словам Стремоусова, властям области предстоит большая работа, связанная с восстановлением экономики, выстраиванием новой управленческой и правоохранительной систем, разрабатываются механизмы получения жителями области российского гражданства и перехода на стандарты российского законодательства.
"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", – сказал Стремоусов.
Ранее власти Херсонской области заявляли о том, что народная республика на территории региона создаваться не будет и сообщили о намерении
обратиться к президенту России с просьбой о принятии в состав федерации.
На территории Херсона началось вещание российских теле- и радиоканалов, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Кроме того, область начала постепенное введение рублевых расчетов
и планирует до конца года перейти на российское законодательство.