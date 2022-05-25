https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/rossiya-vyveli-iz-stroya-zavod-postavlyavshiy-dvigateli-dlya-boevoy-aviatsii-ukrainy-1039245340.html

ВС России вывели из строя завод, поставлявший двигатели для боевой авиации Украины

ВС России вывели из строя завод, поставлявший двигатели для боевой авиации Украины

Также за предыдущие сутки были завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации Мариупольского порта. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T11:44+0300

2022-05-25T11:44+0300

2022-05-25T12:11+0300

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Российские войска нанесли ракетные удары по цехам завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для украинской боевой авиации и беспилотников, сообщает Министерство обороны России.Также были уничтожены подразделения резерва украинской армии, перебрасывавшиеся для усиления ВСУ на Донбассе.За сутки высокоточными ударами ракет воздушного базирования уничтожены три пункта управления, узел связи, радиотехнический центр ВСУ в Николаевской области, логистический центр 72-й мотопехотной бригады, две базы ГСМ, два радиолокационных поста ПВО и база хранения военной техники, 16 районов сосредоточения живой силы и техники противника.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники.Российские средства ПВО сбили украинский самолет Ми-8 и 11 беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в небе над ДНР.Ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/rossiyskie-sapery-razminirovali-port-mariupolya-1039240014.html

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