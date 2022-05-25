https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/vozmozhnost-uproscheniya-perekhoda-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-obsudili-v-moskve-1039249215.html

Возможность упрощения перехода российско-абхазской границы обсудили в Москве

Возможность упрощения перехода российско-абхазской границы обсудили в Москве

Расширенное заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошло в Москве 25 мая. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T14:48+0300

2022-05-25T14:48+0300

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии и Государственной Думы России обсудили возможность упрощения правил перехода российско-абхазской границы в среду, 25 мая."Вместе с коллегами из Абхазии, с коллегами из органов исполнительной власти обсуждался вопрос, как можно создать более приемлемые и более ускоренные условия для перехода российско-абхазской границы. Особенно это касается туристического сезона, который сейчас стартует. Ряд исторических регионов России в условиях ограничения авиасообщения в меньшей степени могут посещать наши российские туристы. У Абхазии появляются дополнительные возможности развивать свою инфраструктуру туристического кластера", – рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров в ходе видеомоста Москва-Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия.По его словам, на встрече, в частности, коснулись вопроса ускоренного пересечения границы автомобилями, стоящими на абхазском учете."Министерство транспорта вместе с другими органами власти рассматривает возможность расширения непосредственно самой площадки перехода границы для того, чтобы создать дополнительные возможности для контроля и проверки проезжающих средств", – отметил Туров.По итогам встречи был разработан документ, в который вошли все вопросы, касающиеся острого вопроса пересечения российско-абхазской границы.Контрольно-пропускной пункт на реке Псоу был спроектирован на основании данных о пересечении госграницы 1995 года. В период летнего сезона количество людей и машин, пересекающих его, превышает проектную пропускную мощность более чем в четыре раза.В 2011 году Абхазия и Россия подписали соглашение о реконструкции и строительстве автомобильных мостов через реку Псоу, которое включало в себя реконструкцию старого моста и подходов к нему, а также строительство нового моста и подходов. Новый мост был построен, а реконструкция старого моста осуществлена не была.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ardzinba-nikakikh-resheniy-o-likvidatsii-pogranichnogo-punkta-prinyato-ne-bylo-1039248900.html

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