https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/yuzhnaya-osetiya-ne-obsuzhdala-s-rossiey-vopros-o-referendume-o-vossoedinenii-1039253801.html

Южная Осетия не обсуждала с Россией вопрос о референдуме о воссоединении

Южная Осетия не обсуждала с Россией вопрос о референдуме о воссоединении

Проведение референдума по вопросу вхождения республики Южная Осетия в состав России запланировано на 17 июня. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T17:50+0300

2022-05-25T17:50+0300

2022-05-25T17:58+0300

южная осетия

новости

референдум

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Южная Осетия не выносила на обсуждение с Москвой вопрос о проведении референдума о воссоединении с Россией, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на заявление российского посла в Цхинвале Марата Кулахметова."Однако здесь мы видим определенные нестыковки. Прежде всего стоит отметить, что в последний год югоосетинские друзья не поднимали перед нами данный вопрос. Его обсуждение и проработка с российской стороной не велась. В нашей двусторонней повестке дня он отсутствовал", – сказал Кулахметов.По мнению Кулахметова, решение о проведении референдума, принятое властями Южной Осетии, не учитывает мнения российской стороны и идет вразрез с договоренностями.Дипломат добавил, что России и Южной Осетии важно продолжать интеграцию, повышать уровень жизни населения, в том числе в гармонизации нормативно-правовой базы.Дата проведения референдума была назначена экс-президентом страны Анатолием Бибиловым, который подписал соответствующий указ, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".Ранее Бибилов заявлял, что республика уже не рез предпринимала подобные шаги в разные исторические периоды, и воссоединение с Россией – это желание народа. Также он заявлял о необходимости объединения Южной и Северной Осетий в рамках российских границ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/trapsh-o-buduschem-vnutrenney-i-vneshney-politiki-yuzhnoy-osetii--1039249286.html

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