https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/chastnyy-dom-sgorel-v-verkhney-eshere-1039268325.html
Частный дом сгорел в Верхней Эшере
Частный дом сгорел в Верхней Эшере
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает МЧС Абхазии. 26.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-26T18:40+0300
2022-05-26T18:40+0300
2022-05-27T09:56+0300
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает МЧС Абхазии.В тушении огня были задействованы четыре пожарных расчета, которые выехали по экстренному вызову в 13:35, в четверг. Однако к моменту приезда пожарных строение уже вовсю полыхало. По словам спасателей, быстрому распространению огня способствовали отделанные дранкой стены дома. Усилия огнеборцев оказались тщетны. Жильцы дома не пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html
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мчс абхазии, пожар, огонь, новости
Частный дом сгорел в Верхней Эшере
18:40 26.05.2022 (обновлено: 09:56 27.05.2022) СУХУМ, 26 мая – Sputnik.
Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает
МЧС Абхазии.
В тушении огня были задействованы четыре пожарных расчета, которые выехали по экстренному вызову в 13:35, в четверг. Однако к моменту приезда пожарных строение уже вовсю полыхало.
По словам спасателей, быстрому распространению огня способствовали отделанные дранкой стены дома. Усилия огнеборцев оказались тщетны.
Жильцы дома не пострадали.