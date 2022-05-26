https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/chastnyy-dom-sgorel-v-verkhney-eshere-1039268325.html

Частный дом сгорел в Верхней Эшере

Частный дом сгорел в Верхней Эшере

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает МЧС Абхазии. 26.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-26T18:40+0300

2022-05-26T18:40+0300

2022-05-27T09:56+0300

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает МЧС Абхазии.В тушении огня были задействованы четыре пожарных расчета, которые выехали по экстренному вызову в 13:35, в четверг. Однако к моменту приезда пожарных строение уже вовсю полыхало. По словам спасателей, быстрому распространению огня способствовали отделанные дранкой стены дома. Усилия огнеборцев оказались тщетны. Жильцы дома не пострадали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html

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мчс абхазии, пожар, огонь, новости