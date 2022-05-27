https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/abkhazskie-eksperty-dali-otsenku-bolonskoy-sisteme-obrazovaniya-1039285865.html

Абхазские эксперты дали оценку Болонской системе образования

Абхазские эксперты дали оценку Болонской системе образования

Россия намерена выйти из Болонской системы образования, к которой она перешла почти 20 лет назад, в 2003 году. О том, насколько эта система подходит Абхазии... 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T20:50+0300

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2022-05-27T20:50+0300

в абхазии

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Болонская система образования не совсем подходит Абхазии, и ее нужно пересмотреть, считают гости студии радио Sputnik Абхазия.Эта система предусматривает два уровня обучения – бакалавриата в течение четырех лет и два года магистратуры.По словам доцента кафедры теории, истории государства и права Сочинского института РУДН, кандидата философских наук Беслан Камкия, Болонская система образования давно обсуждается в России, и у нее было много критиков.Депутат Народного собрания Абхазии Инар Гицба отметил, что представители старшего поколения, проживающие в республике, нередко говорят о превосходстве советской системы образования над Западной. При этом он подчеркнул, что в России еще не решили к какой системе образования перейти после отхода от Болонской. По мнению депутата, двухуровневый подход к получению образованию создает определенные сложности."Человек, завершив первую ступень образования, возможно, не захочет продолжать учебу, посчитав, что это достаточно для него. Таким образом, процент специалистов, получивших высшее полное образование, сокращается. Мне кажется, что для нас это крайне плохо", - сказал Гицба.Парламентарий уверен в том, что абхазским специалистам нужно провести анализ существующей системы и ее эффективности.Что касается советской системы образования, добавил Беслан Камкия, в то время был некий образ этой системы и то, что за ней стоит."Было неважно это техническая специальность или гуманитарная. Всегда был образ, идея. Непросто конкретные знания, а что за этим стоит. Шло более фундаментальное осмысление, и было целеполагание во всем. Это был плюс. Мы сегодня имеем супер прагматические подходы, которые не столь развивают творческие моменты", - поделился философ.При этом он не стал отрицать, что в последние годы существования СССР образование было менее доступным в сравнении с нынешними временами. Доступность образования, подчеркнул он, нужно сохранить в любом случае. Среди методик, способствующих этому, он назвал дистанционное обучение и единый экзамен.Болонская система – это нагромождение бюрократического творчества при которой форма преобладает над содержанием, считает он. Основой же образовательной программы должно быть раскрытие человеческого потенциала, уточнил свою позицию Камкия.Одной из приоритетных задач Абхазского государства Инар Гицба видит в развитии образования. Он предположил, что, прежде всего, необходимо разработать и принять закон об образовании, но и этого недостаточно, так как требуется разработать и утвердить концепцию развития национального образования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/problemy-rossiyskogo-obrazovaniya--ne-v-bolonskoy-sisteme-i-ege-1039259928.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/stali-izvestny-itogi-olimpiady-agu-dlya-vypusknikov-shkol-1039276013.html

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образование, специалисты, мнение