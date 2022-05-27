https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/stali-izvestny-itogi-olimpiady-agu-dlya-vypusknikov-shkol-1039276013.html

Стали известны итоги олимпиады АГУ для выпускников школ

Стали известны итоги олимпиады АГУ для выпускников школ

В олимпиаде школьников "Путь к вершинам", организованной Абхазским Государственным университетом, приняли участие 310 учеников со всех районов республики. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T12:25+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Победителями и призерами олимпиады "Путь к вершинам" стали 58 выпускников школ Абхазии, рассказала Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии Инга Ардзинба.По словам Ардзинба, победители и призеры олимпиады определялись на основе рейтинговой таблицы. Они набрали не меньше 70 баллов за выполненные задания.Всем победителям и призерам "Путь к вершинам" не придется сдавать вступительные экзамены в АГУ по направлениям специальностей, соответствующим профилю олимпиады.Победители олимпиады будут рекомендованы к зачислению в университет на бюджетной основе обучения. Призеры второй и третьей степеней будут рекомендованы к зачислению на бюджетное обучение или на платное в зависимости от количества бюджетных мест на соответствующих специальных направлениях, уточнила ответственный секретарь приемной комиссии.Программа олимпиады школьников "Путь к вершинам" составлена на основе школьной программы. Она включает теоретические, практические задания и вопросы состязательного характера.Проректор добавила, что цель этой олимпиады заключается в поиске талантливой молодежи и оказании содействия в профессиональной ориентации, а также в выборе образовательной траектории.Впервые проект реализовали в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса в последующие два года "Путь к вершинам" не проводился.Награждение победителей и призеров "Путь к вершинам" состоится в Абхазском Государственном университете во вторник 31 мая в 11:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/agu-predlozhil-novuyu-skhemu-uproschennogo-postupleniya-v-vuz-1039045263.html

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