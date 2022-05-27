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Стали известны итоги олимпиады АГУ для выпускников школ
Стали известны итоги олимпиады АГУ для выпускников школ
В олимпиаде школьников "Путь к вершинам", организованной Абхазским Государственным университетом, приняли участие 310 учеников со всех районов республики. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T12:25+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Победителями и призерами олимпиады "Путь к вершинам" стали 58 выпускников школ Абхазии, рассказала Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии Инга Ардзинба.По словам Ардзинба, победители и призеры олимпиады определялись на основе рейтинговой таблицы. Они набрали не меньше 70 баллов за выполненные задания.Всем победителям и призерам "Путь к вершинам" не придется сдавать вступительные экзамены в АГУ по направлениям специальностей, соответствующим профилю олимпиады.Победители олимпиады будут рекомендованы к зачислению в университет на бюджетной основе обучения. Призеры второй и третьей степеней будут рекомендованы к зачислению на бюджетное обучение или на платное в зависимости от количества бюджетных мест на соответствующих специальных направлениях, уточнила ответственный секретарь приемной комиссии.Программа олимпиады школьников "Путь к вершинам" составлена на основе школьной программы. Она включает теоретические, практические задания и вопросы состязательного характера.Проректор добавила, что цель этой олимпиады заключается в поиске талантливой молодежи и оказании содействия в профессиональной ориентации, а также в выборе образовательной траектории.Впервые проект реализовали в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса в последующие два года "Путь к вершинам" не проводился.Награждение победителей и призеров "Путь к вершинам" состоится в Абхазском Государственном университете во вторник 31 мая в 11:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/agu-predlozhil-novuyu-skhemu-uproschennogo-postupleniya-v-vuz-1039045263.html
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агу, новости, школьники, вузы, образование
Стали известны итоги олимпиады АГУ для выпускников школ
12:25 27.05.2022 (обновлено: 12:43 27.05.2022)
В олимпиаде школьников "Путь к вершинам", организованной Абхазским Государственным университетом, приняли участие 310 учеников со всех районов республики.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Победителями и призерами олимпиады "Путь к вершинам" стали 58 выпускников школ Абхазии, рассказала Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии Инга Ардзинба.
"Количество выпускников школ Абхазии, принявших участие в олимпиаде в этом году, составило 310 человек со всех районов страны. Согласно результатам, подписанным ректором университета Алеко Гварамия, 22 участника стали победителями олимпиады, еще 22 человека стали призерами второй степени и 14 – призеры третьей степени", – отметила она.
По словам Ардзинба, победители и призеры олимпиады определялись на основе рейтинговой таблицы. Они набрали не меньше 70 баллов за выполненные задания.
Всем победителям и призерам "Путь к вершинам" не придется сдавать вступительные экзамены в АГУ по направлениям специальностей, соответствующим профилю олимпиады.
Победители олимпиады будут рекомендованы к зачислению в университет на бюджетной основе обучения. Призеры второй и третьей степеней будут рекомендованы к зачислению на бюджетное обучение или на платное в зависимости от количества бюджетных мест на соответствующих специальных направлениях, уточнила ответственный секретарь приемной комиссии.
"Там, где достаточное количество бюджетных мест, призеры второй и третьей степени будут рекомендованы комиссией на бюджетную основу обучения. На факультетах, где ограниченное количество бюджетных мест, например, на специальности "Международное отношение" только одно выделенное для олимпиады бюджетное место, - туда зачислят выпускников только из числа победителей олимпиады", – объяснила Ардзинба.
Программа олимпиады школьников "Путь к вершинам" составлена на основе школьной программы. Она включает теоретические, практические задания и вопросы состязательного характера.
Проректор добавила, что цель этой олимпиады заключается в поиске талантливой молодежи и оказании содействия в профессиональной ориентации, а также в выборе образовательной траектории.
Впервые проект реализовали в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса в последующие два года "Путь к вершинам" не проводился.
Награждение победителей и призеров "Путь к вершинам" состоится в Абхазском Государственном университете во вторник 31 мая в 11:00.