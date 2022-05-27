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Глава Минобороны Абхазии почтил память сирийских солдат в Дамаске
Глава Минобороны Абхазии почтил память сирийских солдат в Дамаске
Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны республики Владимиром Ануа с 25 мая находится в столице Сирии с официальным визитом. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T17:10+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Дамаске, сообщается на сайте Минобороны. В памятной церемонии приняли участие делегаты из Абхазии и генералы сирийской армии.Глава военного ведомства Абхазии также посетил Мавзолей Неизвестного солдата, расположенный в мемориальном комплексе, и оставил запись в книге памяти. Могила Неизвестного солдата – военный Мемориал в честь сирийских солдат, погибших во время боевых действий. Руководство Сирийской Арабской республики ежегодно посещает это место в День мучеников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ministr-oborony-abkhazii-pribyl-v-siriyu-s-rabochim-vizitom-1039253408.html
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в мире, сирия, новости, владимир ануа
Глава Минобороны Абхазии почтил память сирийских солдат в Дамаске
17:10 27.05.2022 (обновлено: 17:33 27.05.2022)
Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны республики Владимиром Ануа с 25 мая находится в столице Сирии с официальным визитом.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik.
Министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Дамаске, сообщается
на сайте Минобороны.
В памятной церемонии приняли участие делегаты из Абхазии и генералы сирийской армии.
Глава военного ведомства Абхазии также посетил Мавзолей Неизвестного солдата, расположенный в мемориальном комплексе, и оставил запись в книге памяти.
Могила Неизвестного солдата – военный Мемориал в честь сирийских солдат, погибших во время боевых действий. Руководство Сирийской Арабской республики ежегодно посещает это место в День мучеников.