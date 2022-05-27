https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/glava-minoborony-abkhazii-pochtil-pamyat-siriyskikh-soldat-v-damaske-1039282765.html

Глава Минобороны Абхазии почтил память сирийских солдат в Дамаске

Глава Минобороны Абхазии почтил память сирийских солдат в Дамаске

Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны республики Владимиром Ануа с 25 мая находится в столице Сирии с официальным визитом. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T17:10+0300

2022-05-27T17:10+0300

2022-05-27T17:33+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Дамаске, сообщается на сайте Минобороны. В памятной церемонии приняли участие делегаты из Абхазии и генералы сирийской армии.Глава военного ведомства Абхазии также посетил Мавзолей Неизвестного солдата, расположенный в мемориальном комплексе, и оставил запись в книге памяти. Могила Неизвестного солдата – военный Мемориал в честь сирийских солдат, погибших во время боевых действий. Руководство Сирийской Арабской республики ежегодно посещает это место в День мучеников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ministr-oborony-abkhazii-pribyl-v-siriyu-s-rabochim-vizitom-1039253408.html

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в мире, сирия, новости, владимир ануа