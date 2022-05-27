https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-i-29-maya--1039281564.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии в ближайшие выходные дни будет формировать вынос тепла с юга. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

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2022-05-27T17:35+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, весна, климат, новости