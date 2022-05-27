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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии в ближайшие выходные дни будет формировать вынос тепла с юга. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T16:30+0300
2022-05-27T16:30+0300
2022-05-27T17:35+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, весна, климат, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 мая
16:30 27.05.2022 (обновлено: 17:35 27.05.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии в ближайшие выходные дни будет формировать вынос тепла с юга.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.